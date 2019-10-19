2019-10-19T14:36:42+03:00
Общество

«Ты что о себе возомнила!»: Адвоката Екатерины Новосельцевой закидали угрозами из-за попыток увеличить алименты на сына футболиста

Супруга футболиста-миллионера должна содержать ребенка на 20 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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ДЕвушке поступают угрозы от фанатов футболиста. Фото: Instagram Эльмира МусаеваДЕвушке поступают угрозы от фанатов футболиста. Фото: Instagram Эльмира Мусаева
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Скандал в семье известного футболиста Ивана Новосельцева и его супруги Екатерины Кейру набирает новые обороты. Как ранее писала «Комсомольская правда-Ростов», главу семьи обязали платить жене алименты - 20 195 рублей в месяц. Женщина с таким решением не согласна и намерена судиться. Адвоката жены футболиста атаковали фанаты. Девушку засыпали сообщениями с угрозами.

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УЖАС Что происходит?!За 8 месяцев с момента обращения к и подачи иска сообщений с угрозами не было!А сейчас адвокату Эльмире Мусаевой присылают угрозы и обвинения!!!
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- Прошло всего 5 дней, как я присоединилась к защите по делу Новосельцевых! Но мой директ и «вотсап» уже переполнен угрозами от фанатов и хейтеров Ивана! Мне пишут о связях и «крыше» Ивана, о его «покровителях» о том, что они со мной могут сделать. Что решение по алиментам на Екатерину Новосельцеву - это аванс, и нам надо сдаться подняв руки вверх, - сообщила адвокат Эльмира Мусаева.

По ее словам, футболист заблокировал ее в Instagram, он не приходит в суды, не выходит на связь с Катериной и отказывается от переговоров.

- Тебе не кажется, что ты что-то путаешь! Ты сто вообще о себе возомнила, ты не представляешь с кем связалась! У Ивана с деньгами все в порядке, включи мозг, пойми они все решают! Да и покровители у него мощные, ты в этом деле пешка! Катерина останется с минимальными алиментами, твои попытки что-либо изменить – тщетны. Побереги свое имя, ты ничего не сможешь изменить в этом деле! И да, оборачивайся почаще, - пишут угрозы неизвестные адвокату Эльмире Мусаевой.

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О чем хочу поговорить и рассказать сегодня.
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Ситуация возмущает и Екатерину Новосельцеву. Она считает такое поведение людей – возмутительным.

Следующее судебное заседание, где супруга футболиста будет оспаривать решение предыдущего суда, состоится в понедельник, 21 октября.

«Да пусть бы сам на эти деньги жил!»: Муж-футболист будет платить Катерине Новосельцевой алименты - 20 195 рублей в месяц

При том, что доход самого спортсмена составляет семь миллионов рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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