В рамках проекта «Клиника года – 2019» стартует «Неделя здоровья»

В рамках масштабного проекта «Клиника года – 2019» в Ростове-на-Дону пройдет полезная акция «Неделя здоровья». Ростовчане смогут пройти обследование и получить консультацию у специалистов в ведущих медицинских центрах города. Опытные врачи и качественный сервис – совершенно БЕСПЛАТНО!

Мы часто относимся к своему здоровью не достаточно внимательно. И планируем поход к врачу только тогда, когда что-то уже всерьез беспокоит. Тем временем, обследоваться и ходить на профилактические приемы к докторам нужно периодически, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что нет серьезных заболеваний.

«Комсомольская правда» приглашает ростовчан на прием к передовым специалистам в разных областях медицины.

КЛИНИКИ ПРОЕКТА

Медицинский центр «Семья»

Фото: Медицинский центр «Семья»

Медицинский центр «Семья» — это многопрофильное медицинское учреждение, в котором трудятся ведущие специалисты Ростова-на-Дону. Центр оснащен самым современным оборудованием и использует новейшие технологии, что обеспечивает эффективность диагностики и лечения широкого спектра заболеваний.

Главные преимущества центра – лучшее операционное оснащение на Юге России, эффективные методы диагностики, собственная клинико-диагностическая лаборатория.

В рамках «Недели здоровья» квалифицированные специалисты медицинского центра «Семья» бесплатно проведут записавшимся ростовчанам исследование сердца методом электрокардиографии (ЭКГ) с полным описанием результатов.

АДРЕС:

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д. 8.

344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 61/12

Офтальмологический центр «Сокол»

Фото: Офтальмологический центр «Сокол»

Клиника «Сокол» — это специализированное офтальмологическое лечебное учреждение. Врачи клиники занимаются восстановлением и коррекцией зрения, выявлением и профилактикой глазных заболеваний. В центре открыты такие отделения, как консультативно-диагностическое, хирургическое, отделение лазерного лечения, отделение окулопластики, отделение коррекции аномалий рефракции, детское отделение.

Преимущества клиники — современное оснащение и лучшие расходные материалы от ведущих мировых производителей, многолетний опыт лечения глазных заболеваний любой сложности, высококвалифицированные специалисты с огромным практическим потенциалом и уникальным опытом работы.

В офтальмологическом центре «Сокол» в рамках «Недели здоровья» ростовчане смогут бесплатно пройти комплексную диагностику зрения бесконтактным методом при помощи высокотехнологичных диагностических приборов.

АДРЕСА:

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 12 а

г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 215

г. Батайск, ул. Энгельса, 188

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ

Записаться на приемы врачей в рамках «Недели здоровья» можно с 16 октября по 21 октября включительно по телефону 333-24-22 с 9:00 до 18:00 часов.

Спешите, количество бесплатных приемов ограничено.

Голосуйте за участников проекта «Клиника года – 2019» по ССЫЛКЕ.

Выберите те медицинские учреждения, которым вы доверяете свое здоровье и здоровье своих близких!