2019-10-17T10:15:28+03:00
Общество

«Ростов-на-Дону может стать русской Калифорнией»: Тина Канделаки похвалила донское гостеприимство, людей и еду

Ведущая предложила создать в городе творческий кластер для молодежи
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Тина Канделаки приехала в Ростов на форум "Мой бизнес". Фото: Instagram Тины КанделакиТина Канделаки приехала в Ростов на форум "Мой бизнес". Фото: Instagram Тины Канделаки
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Известная телеведущая и генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки сравнила донскою столицу с Калифорнией. Она рассказала на своей странице в Facebook, что должно быть в нашем городе, чтобы еще больше походить на американский штат.

- Удивительно, что мы ещё не создали кластеры по климатическим поясам. Ростов может и должен стать русской Калифорнией с самыми модными и современными ивентами, - отметила Тина Канделаки. - Местные жители этого точно заслуживают. Что для этого нужно? Построить творческий индустриальный кластер, вокруг которого вырастет новое общественное пространство, притягивающее молодежь.

Ведущая прогулялась по городу. Фото: Facebook Тины Канделаки

Ведущая прогулялась по городу. Фото: Facebook Тины Канделаки

Ведущая считает, что если в Ростове-на-Дону создать хорошие условия для работы и развития, то в город начнут приезд ать тысячи людей для работы и туризма.

- Природный климат есть. Дело исключительно за климатом инвестиционным, - подытожила Канделаки.

Тина Канделаки на своей странице в Facebook рассказала, что в Ростове ее отлично кормили, несмотря на то, что предпочитает исключительно качественные продукты, и что всё в городе у нас космическое: погода, еда, фрукты и люди.

В донской столице знаменитость провела всего два дня. Она приезжала на форум «Мой бизнес», где рассказала молодым предпринимателям о личном опыте успеха и бизнес-проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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