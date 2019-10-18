2019-10-18T13:46:51+03:00
Общество

В Ростовской области задержаны участники преступной группировки «Сельмаш»

Они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений. Фото: УФСБ России по Ростовской области.Они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений. Фото: УФСБ России по Ростовской области.
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Двух участников преступной группировки задержали в донском регионе Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области, расследование уголовных дел ведется совместно ФСБ и полицией.

Задержанные являются участниками банды «Сельмаш», которую возглавляет вор в законе Нодари Асоян.

- По подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений задержаны Валерий Жоржикович Стурки и Георгий Павлович Иванов (криминальная кличка Жора-Ассириец). Ленинским районным судом на период следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – отметили в ведомстве.

Мужчины подозреваются в «Организации преступного сообщества» и «Вымогательстве».

В настоящее время в федеральный розыск объявлены Сергей Ованесович Кочконян, Михаил Ереклиевич Кобалия, Азиз Веняминович Бадалов.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают соучастников и свидетелей преступлений.

АЛЛО!

Граждан, располагающих информацией о противоправной деятельности участников ОПС просим обращаться по телефонам доверия УФСБ России по Ростовской области: 8 (863) 283-10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

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