Олимпийский чемпион Александр Лесун впервые прокомментировал «любовные» отношения с Юлией Ефимовой

31-летний олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун поделился историей знакомства с пловчихой Юлией Ефимовой, которую совсем недавно пользователи социальных сетей чуть ли не выдали замуж за борца. Донская спортсменка опубликовала в своем микроблоге в Instagram совместное фото, которое породило множество слухов.

Спортсмен впервые встретил титулованную дончанку в 2016-м на Олимпиаде в Рио.

- Я давно следил за успехами Юли, болел за нее. Перед вылетом в Москву подошел в аэропорту, предложил сделать фото на память, - рассказал спортсмен в интервью «Спорт-экспресс» .

Дончанка не ожидала такого поступка от олимпийского чемпиона и ответила: «Да это я должна спрашивать, можно ли с вами сфотографироваться. Вы же Олимпиаду выиграли!».

По словам спортсмена, этот снимок до сих пор у него дома, но он никак не может его отыскать найти.

pryanya93 Efimova, Yuliya Efimova #jamesbondgirl

Александр Лессун отметил, что тогда Юлия Ефимова встречалась с пловцом Никитой Лобинцевым. Но от прямого ответа на вопрос об отношениях со спортсменкой уходит.

- Извините, но это уже не для прессы. Мы с Юлей договорились, что ничего не афишируем. Личное пусть остается личным, - отметил он.

Известно, что Александр Лесун ранее был женат, но из-за напряженного графика спортсмена пара распалась, но это не мешает поддерживать дружеские отношения с бывшей супругой и семилетней дочерью от первого брака Ариной.