В Ростовской области обсудили, как увеличить доходную часть бюджета

О том, как укрепить доходную базу региональных и местных бюджетов, обсудили в правительстве Ростовской области. Круглый стол на эту тему прошел с участием депутатов Законодательного собрания региона, а также представителей министерств экономики, финансов, имущественных и земельных отношений, налоговой службы, глав районных администраций, контрольно-счетной и общественной палат.

«ПЛАНОВО И ЭФФЕКТИВНО»

- Круглый стол проводится в преддверии принятия областного бюджета на 2020-2022 годы, и мы пригласили сюда тех, кто отвечает за формирование доходной и расходной частей бюджета, а также жителей и глав поселений и муниципалитетов, - обратился к участникам первый заместитель председателя Законодательного собрания – председатель комитета по бюджету Андрей Харченко. - Основная задача сегодня - посмотреть, где мы находимся, и что необходимо сделать, чтобы бюджет Ростовской области также целенаправленно и эффективно подрастал в плане доходной части: будет она - будут расширяться возможности и по использованию расходной части.

После этого Андрей Владимирович привел конкретные цифры, из которых очевидно: показатели заметно выросли. Так, в Ростовской области объем валового национального продукта - это обобщающий показатель, характеризующий уровень развития экономики, - за десять лет вырос в два с лишним раза: еще в 2010 году он составлял 660 млрд рублей, а в 2019, по прогнозам, размер будет составлять до 1,5 трлн рублей. Таким образом, по этому показателю Ростовская область входит в число первых 15 регионов России.

Почти в два раза возросли и доходы в областной бюджет - до 184 млрд рублей. Собственные как налоговые, так и неналоговые доходы десять лет назад составляли 53 млрд рублей, а в этом году план в 2,7 раза выше - 141,9 млрд рублей.

- Такая динамика говорит о том, что была разработана четкая финансово-экономическая политика в плане развития области, - резюмировал спикер. - И, как мы видим по результатам, это выполняется неукоснительно, планово и самое главное - эффективно.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ МНОГО

Резервы для развития доходной части бюджета есть. О них рассказала министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

- Возможности бюджета по доходной части определяют наши возможности по расходованию денежных средств, направленных на реализацию указов Президента РФ, поручений губернатора, имеющихся расходов, поддержание стабильности в Ростовской области и, конечно же, на повышение благосостояния населения региона, - подчеркнула она. - Однако налоговый потенциал размещен по территории региона неравномерно, многие налогоплательщики подтягиваются к крупным городам, мегаполису. В связи с этим возникает необходимость выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований с тем, чтобы обеспечить жителям Дона равный доступ к получению как государственных, так и муниципальных услуг.

Министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Она добавила, что губернатором области уже принято решение о том, чтобы передать транспортный налог с регионального уровня муниципальным образованиям, у которых уже есть полномочия в области дорожной деятельности, для того, чтобы увеличить их возможности по содержанию дорожного хозяйства, проведению текущего капремонта и других работ. Таким образом у них появятся и источники софинансирования на дорожное хозяйство для предоставленных субсидий из областного бюджета. Еще один важный момент - борьба с недоимками в налогообложении. В частности, когда был введен расчет имущественного налога по кадастровой стоимости, специалисты выявили множество примеров дончан, не ставивших на кадастровый учет свои помещения, таким образом становясь для налоговых органов «невидимками».

О том, как укрепить доходную базу региональных и местных бюджетов обсудили участники "круглого стола", который состоялся в правительстве Ростовской области.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Кроме того, существуют и такие пути увеличения доходной базы бюджетов, как привлечение инвестиций в развитие экономики, дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, более эффективное управление собственностью и повышение качества администрирования налогов.

По итогам "круглого стола" с участием депутатов Законодательного Собрания Ростовской области решено составить список рекомендаций, который будет оправлен во все структуры, задействованные в укреплении доходной части бюджетов.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

По итогам круглого стола решено составить список рекомендаций. Он будет направлен во все расположенные на территории Дона структурные подразделения федеральных, а также региональных и муниципальных органов власти, задействованных в укреплении доходной части бюджетов.