2019-10-21T14:18:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону появился новый сквер «Семейный»

В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев
Ольга КУБЫШЕВА
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В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»
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В Ростовской области в минувшие выходные прошел осенний День древонасаждения. К нему присоединились и жители «Красного Аксая». В этот день в микрорайоне было высажено несколько сотен деревьев. Надо сказать, что праздник молодых деревьев застройщик микрорайона, группа компаний «ЮгСтройИнвест», организовала уже во второй раз за год.

В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»

В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»

- Радует то, что люди откликнулись и пришли целыми семьями, чтобы сделать свой микрорайон еще красивее и уютнее, - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко. - В этот день заложили новый зеленый сквер, где жильцы высадили более 300 молодых деревьев. Уверен, он станет настоящим украшением «Красного Аксая» и любимым местом для прогулок и отдыха всех жителей микрорайона.

В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»

В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»

Так, праздник в микрорайоне «Красный Аксай» прошел в лучших традициях группы компаний. В развлекательной части программы - музыка, угощения, веселые конкурсы от ведущего, мастер-классы для детей и взрослых. Пока одни танцевали и выигрывали подарки от застройщика, другие высаживали именные деревца - рябину, катальпу, клен, ясень и другие. Специально к мероприятию компания подготовила фамильные таблички, которые люди устанавливали рядом со своими деревьями. Зеленый вклад в благоустройство микрорайона внесли и будущие ученики школы микрорайона.

В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»

В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»

- Прекрасный праздник, замечательный микрорайон, - поделилась впечатлениями жительница «Красного Аксая» Наталья. - Спасибо «ЮгСтройИнвест», что не просто строят дома, а еще и заботятся о том, чтобы наш микрорайон был красивым, зеленым и ухоженным.

В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»

В минувшие выходные жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев. Фото: «ЮгСтройИнвест»

К слову, сегодня группа компаний «ЮгСтройИнвест» - один из самых социально ответственных застройщиков России. В своих микрорайонах вместе с жилыми домами компания возводит и всю необходимую инфраструктуру, а также регулярно организует праздники и тематические мероприятия. А молодой микрорайон «Красный Аксай» уже заслужил репутацию самого семейного и спортивного в донской столице. Здесь уже есть детский сад на 160 мест, большой школьный комплекс на 1100 учащихся, цветущая прогулочная аллея с фонтаном, арт-объектами и лавочками, детские и спортивные площадки – в каждом дворе. В проекте – строительство и второго детского сада на 100 мест. Для семейного отдыха или веселых посиделок с друзьями на территории микрорайона оборудована зона барбекю. Для любителей активного образа жизни есть современные воркаут-площадка, роллердром, крытый тренажерный зал и футбольное поле со зрительскими трибунами.

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