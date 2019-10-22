Конкурс семейной фотографии от KP.RU: тепло, радость и лучшие моменты в ярких кадрах

Совместные поездки с детьми на море, походы в зоопарк или бассейн, пикники на природе, веселые дни рождения и фотосессии, свадьбы или другие большие семейные праздники — у каждого из нас в семейном альбоме есть фотографии, от которых становится тепло и радостно на душе.

Поделитесь позитивом - пришлите такие кадры на наш фотоконкурс!

Принять участие в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста. На конкурс принимаются семейные фотографии (как недавние, так и из семейного архива).

Выбирайте фото, которое вам больше всего нравится, и присылайте для участия в конкурсе!

Генеральный партнер фотоконкурса – медицинский центр «Семья».

Конкурс продлится до 12 декабря.

Прислать работы на фотоконкурс можно по ссылке: https://www.rostov.kp.ru/daily/27026.5/4090026/

или на email: natalya.klimenko@phkp.ru

Участвуйте, голосуйте за лучших, побеждайте!

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