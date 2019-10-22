Губернатор Ростовской области назначил своим заместителем бывшего мэра Новошахтинска

Во вторник, 22 октября, Василий Голубев подписал указ о назначении нового заместителя. Теперь вопросы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, а также промышленности будут под контролем бывшего мэра Новошахтинска Игоря Сорокина.

- Он будет курировать вопросы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, а также промышленности, - уточнили в областном правительстве.

В течении последних десяти лет, с 2009 по 2019 годы, Игорь Сорокин являлся сити-менеджером Новошахтинска. Известно, что он окончил Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе по специальности горный инженер-маркшейдер. Ранее трудился на разных на промышленных предприятиях и в коммерческих организациях.

Кроме того, Игорь Сорокин был одним из 12 кандидатов на пост главы администрации Ростова-на-Дону и был главным конкурентом Алексея Логвиненко. Но в самый последний момент Сорокин по неизвестным причинам не явился на второй этап конкурса на пост сити-менеджера.