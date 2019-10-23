Зубные импланты при полной потере зубов: преимущества и возможности

Отсутствие всех зубов (полная адентия) всегда грозит неприятными последствиями. В этом случае возникают психологические трудности и проблемы с пищеварением, на нижней части лица появляются дополнительные морщины, невозможно полноценное питание. Если потеря зубов сопровождается атрофией кости, ситуация еще больше усложняется. К счастью, в современной стоматологии вопросы полного восстановления зубного ряда достаточно просто решаются.

Фото: «Династия-С»

Съемный протез как самый легкий способ протезирования

Такой вид протезирования доступен любому пациенту с адентией. Это главное его преимущество. Съемная конструкция из акрила или нейлона состоит из основы, которая удерживается на десне методом присасывания, и искусственного зубного ряда.

Недостатков у таких конструкций много. Поскольку отсутствуют крепления, протез может смещаться и выпадать. И нужно покупать специальный клей для его фиксации. Привыкнуть к этой конструкции нелегко. В первое время возможны боли при пережевывании пищи, проблемы с артикуляцией и вкусовыми ощущениями. Установить съемный протез не смогут люди, страдающие от рвотного рефлекса.

Нейлоновые конструкции более долговечны, пациенты к ним привыкают быстрее. Но по цене они дороже акриловых.

Еще совсем недавно полностью восстановить зубы можно было только при помощи съемных конструкций. Но сейчас существует профессиональная имплантация, которая дает возможность полного протезирования зубов в самых запущенных случаях.

Фото: «Династия-С»

Зубные импланты

Устранить полную адентию позволяет установка имплантов. На данный момент эта методика наиболее оптимальна. В челюсть вживляются титановые корни, которые обеспечивают равномерное распределение жевательной нагрузки. Они служат опорой для стационарного протеза. Такая конструкция очень надежна и удобна. При правильной установке изделие способно прослужить 25 лет. Если сломается коронка, ее легко заменить, а зубы выглядят более натуральными.

- Зубной имплант - искусственный корень из титана, который во время операции вживляется в кость. После того, как он приживается, на нем фиксируется мост. Эта конструкция полностью заменяет недостающие зубы, - рассказывает заведующий ортопедическим отделением стоматологии «Династия-С» Эдуард Ншанович Кюлян. - Для проведения такого протезирования нужна достаточная плотность кости и объем. Это может показаться удивительным, но от возраста эти показатели не зависят. Бывает, что приходят пациенты за 70 лет, у которых состояние кости намного лучше, чем у молодых людей. По возрастным показателям есть только одно большое ограничение - постоянные импланты никогда не устанавливаются детям. Это потому, что костная ткань у них еще не сформировалась. И в случае утери зубов им можно ставить только временные импланты.

Протезирование на имплантах проводится и в тех случаях, когда зубы отсутствуют полностью и для съёмной конструкции нет опоры. Также оно показано, если у пациента есть аллергия на акрил. Выбирают импланты и те пациенты, которые морально не готовы пользоваться съемными конструкциями.

Фото: «Династия-С»

Преимущества протезирования на имплантах:

- Надежность и долговечность конструкции.

- Восстановление костной ткани.

- Полное восстановление жевательной функции.

- Красивый внешний вид, высокие эстетические свойства.

- Комфорт. Благодаря тому, что конструкции подбираются очень тщательно и надежно устанавливаются, пациенты быстрее к ним привыкают.

К недостаткам протезирования на имплантах можно отнести длительное время установки (до одного года), некоторые противопоказания, высокую стоимость.

Восстановить утерянный зубной ряд и свою прекрасную улыбку можно в стоматологии «Династия-С». В клинике доступны услуги по установке акриловых, нейлоновых или бюгельных зубных протезов, а также протезирование на имплантах любой сложности при полной потере зубов и многое другие. Клиника располагает собственной зуботехнической лабораторией, что позволяет выполнять протезирование быстро, качественно и надежно.

Записаться на прием можно по телефону 8(863) 322-04-02.

Стоматологический центр «Династия-С»

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 68/1

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