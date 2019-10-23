В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта из-за визита Патриарха Кирилла 27 октября 2019: где и когда

Ростовским автомобилистам и пассажирам придется заранее продумывать маршрут в воскресенье, 27 октября. В городе будет изменена схема движения транспорта на время проведения торжественных мероприятий в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы и приезда Патриарха Кирилла, сообщает городская администрация.

Шесть автобусных маршрутов будут продлены до Левобережной. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Так, автобусные маршруты №№ 1, 2а, 65, 77, 92, 92а будут продлены до улицы Левобережная, с разворотом под Ворошиловским мостом.

Через западный разворот поедет общественный транспорт, движущийся по маршрутам №№ 2, 12, 27, 51, 60, 60а, 61.

Изменение коснутся сразу нескольких маршрутов движения транспорта. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Движение автобусов по маршруту №39 будет организовано от Станиславского (Западный разворот) по переулку Островского, Московской, Буденновскому, Большой Садовой и далее по маршруту следования. А в обратном направлении автобусы поедут через Ворошиловский мост, после по проспекту, затем по Большой Садовой, Буденновскому, Станиславского (Западный разворот).

В день ограничения движения автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров по маршрутам №№ 5, 22, 42, 45, 49, 83, 35, 47, 58, 78, 90, 99, 33 поедут по Большой Садовой.

Автобусный маршрут №8 будет работать по схеме: Темерницкая, Буденновский, Тургеневская, Ворошиловский, Ворошиловский мост и далее по привычному маршруту следования. В обратном направлении: Ворошиловский мост, Ворошиловский, Седова, Нижнебульварная, Донская, Газетный, Баумана, Буденновский, Станиславского (Западный разворот), перреулок Островского, Московская и далее по маршруту следования.

Движение троллейбусного маршрута № 6. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Схема движения троллейбусный маршрут № 6 будет сокращена до площади Гагарина. Изменения коснутся и движения трамваев №№ 6, 7. Конечной точкой движения трамвая на день станет - Привокзальная.

Схема поездок трамвайных маршрутов №№ 6 и 7. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», из-за проведения мероприятий в кафедральном соборе в центре города с 26 по 27.10.2019 года будет ограничено движение транспорта по Станиславского, Московской, Темерницкой на участке от Буденновского до Ворошиловского, по Газетному, а также Семашко на участке от Серафимовича до Обороны.

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