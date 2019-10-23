«Они раньше дружили, но за деньги многое готовы отдать»: Родственница погибшего фермера рассказала о предыстории конфликта

Кровавая перестрелка в Ростовской области унесла жизнь пяти человек, еще двое сейчас находятся в больнице. ЧП произошло накануне, 22 октября, в Орловском районе Дона. Прямо посреди бела дня, в чистом поле стенка на стенку сошлись две семьи. Яблока раздора - земля для выпаса скота. По-сути - выжженная степь, где пасутся коровы, и покосившиеся пастушьи домики. Как сейчас говорят родственники погибших, конфликт между этими семьями был давно. Но никто даже представить не мог, что мужчины возьмутся за оружие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739550" frameborder="0"></iframe> Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области.Следователи работали на месте преступления всю ночь

- Мы живем в Камышевке годов с восьмидесятых, семья Бациевых тоже с того времени тут, но в другом хуторе Чернозубов, - рассказывает Натэлла Даургашвили, тетя погибшего Зураба Дакишвили. - Наши семьи раньше были друзьями, даже ходили друг к друг в гости. Но я считаю, деньги Бациевых испортили. Они стали в совхозе командовать, давали взаймы. А потом требовали вернуть деньги с большим процентом. У них ведь давние интересы к земле.

Участники конфликта выкладывали фото с оружием в социальные сети. Фото: "Одноклассники" Балауди Хусиханов

По словам женщины, конфликт развязался тогда, когда директором местного совхоза стал Василий Дакишвили.

Зураб Дакишвили умер из-за огнестрельного ранения

- До этого Бациевы постоянно давили на его предшественников: они хотели совхоз разобрать и все земли забрать себе, - продолжает собеседница. - Предыдущий директор с ними связываться не стал, просто уволился. А тот, кто до него был, даже умер от сердечного приступа. Говорят, что они под давлением заставляли его подписывать нужные им бумаги на землю, даже угрожали. Дали взаймы четыре миллиона рублей, а потребовали вернуть 60 миллионов или землю. Вот тот и не выдержал, точнее сердце. Василий же решил положить конец беззаконию. Он стал выводить Бациевых на чистую воду и выяснил, что землю они незаконно получали у совхоза. И тогда решил вернуть пастбища через суд.

Судя по всему, изложенные директором совхоза доводы, оказались убедительными в зале судебного заседания. По решению судьи, Бациевы, утверждает Нателла, должны были выплатить совхозу полтора миллиона рублей за незаконное отчуждение муниципальных земель. После этого конфликт, со слов собеседницы здания, накалился еще больше.

Адлан Бациев ранен в перестрелке. Фото: "Одноклассники" Адлан Бациев

- Бациевы за деньги многое готовы отдать, - говорит Натэлла Даургашвили. - Надо - не надо, отдайте нам землю - мы сильнее. Сколько раз и к старейшинам их обращались, чтобы поговорить. Те на какое-то время притихнут, а потом опять с новой силой. На них даже заявление в полицию писали об угрозах, но никто так и не отреагировал. Но мы даже не думали, что развязка будет такая.

Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. «Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших. Также издание готово предоставить слово семье Бациевых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739585" frameborder="0"></iframe> Видео с места перестрелки в Орловском районе, в которой погибли пять человек и двое ранены..Видео: пресс-служба ГУ МВД России по РО.

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Кровавая перестрелка в Ростовской области унесла жизнь пяти человек, еще двое сейчас находятся в больнице (подробности).