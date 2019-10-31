«Добиться отличной формы может каждый»: в конкурсе «Мистер Фитнес» победил тренер Евгений Любельский

В конкурсе «Мистер Фитнес», который мы проводили в нашей группе «Вконтакте», победил 26-летний тренер Евгений Любельский. За него проголосовало большее число подписчиков - 130 человек.

Евгений Любельский работает тренером уже пять лет

Ростовчанин решил участвовать в соревновании среди спортивных участников группы ВКонтакте, не раздумывая. Для конкурса взял фотографию, сделанную в спортивном зале. Евгений признается, что добился желаемой формы и готов на своем примере показывать людям, что добиться отличной фигуры и спортивной формы может каждый вне зависимости от возраста и пола.

Евгений Любельский выиграл турнир по бодибилдингу в Сочи

- Я часто принимаю участие в соревнованиях по бодибилдингу. Пока выступал только в России, но вскоре планирую поехать за границу, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» Евгений Любельский. - Я помню себя, когда только пришел заниматься в спортивный зал будучи студентом, тогда я не стал победителем, но и не провалился. А теперь спустя годы у меня множество наград. Совсем недавно я занял первое место на открытом турнире по бодибилдингу в Астрахани, где стал лучшим в своей весовой категории в номинации «Бодибилдинг». Становился чемпионом в Ростове-на-Дону, а недавно выиграл турнир в Сочи.

Результаты тренировок не заставили себя долго ждать

До карьеры тренера по фитнесу Евгений учился на программиста в одном из высших учебных заведений города. Тренерская работа показалась ему интереснее, чем написание программ.

Евгений Любельский проводит в тренажерном зале большую часть времени

- Мне нравится моя работа. Я люблю делиться своим накопленным опытом и знаниями с людьми, которые хотят изменить себя в лучшую сторону, сделав жизнь еще более интересной и насыщенной, - отметил Евгений Любельский.

Наш «Мистер Фитнес» работает тренером уже пять лет. Поздравляем с победой!

Регулярные тренировки помогают поддерживать форму

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