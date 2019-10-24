2019-10-24T14:36:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону водитель маршрутки врезался в столб на Шолохова, пострадал пассажир

Плафон уличного освещения упал на машину, которая находилась на борту эвакуатора
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Плафон уличного освещения упал на машину, которая находилась на борту эвакуатора. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Плафон уличного освещения упал на машину, которая находилась на борту эвакуатора. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В донской столице на проспекте Шолохова произошла авария в четверг, 24 октября. Водитель маршрутки № 85А около 11:35 врезался в столб уличного освещения. В результате ДТП пострадал один человек.

По предварительной информации, уходя от столкновения с эвакуатором "Газель". 47-летний водитель маршрутки допустил наезд на столб освещения. После чего, лампа упала на автомобиль "Санг Йенг", который находился на борту эвакуатора.

- В результате ДТП пострадал пассажир маршрутки, в момент аварии в салоне находились 6 человек, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Пострадал пассажир маршрутки. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Пострадал пассажир маршрутки. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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