В Ростове-на-Дону обсудили вопросы оказания бесплатной юридической помощи

В Ростове-на-Дону обсудили актуальные вопросы оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения. За круглым столом, организатором которого выступил комитет Законодательного Собрания региона по законодательству, встретились депутаты, юристы, представители донского Правительства и Главного управления Министерства юстиции, а также студенты и их преподаватели.

Председатель комитета Заксобрания РО по законодательству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЕЕ 160 АДВОКАТОВ

- Сегодня предметом нашего обсуждения станут вопросы оказания юридической помощи и правового просвещения на территории региона, - выступил перед собравшимися Председатель комитета Заксобрания РО по законодательству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев. - Система оказания бесплатной юридической помощи в Ростовской области сформирована и успешно функционирует. В частности, в 2012 году был принят соответствующий Областной закон, по которому 24 категории граждан имеют право на ее получение. Они могут воспользоваться, как услугами адвокатов, так и обратиться в ряд органов исполнительной власти с просьбой оказать им консультации, подготовить какой-либо документ, претензию, жалобу или же подготовить исковое обращение в суд, где и представят их интересы.

По словам Александра Сергеевича, в этой работе активно участвуют адвокаты - это более 160 человек. Их список есть на официальных сайтах Адвокатской палаты, Правительства и Заксобрания региона.

- Механизм достаточно простой: человек, которому положена помощь, приходит к адвокату, предъявляя документы, подтверждающие его право на бесплатное получение юрпомощи и удостоверяющие личность, и излагает суть обращения, - добавил он. - Адвокат оказывает ему услугу, а потом получает возмещение за работу из средств областного бюджета.

За "круглым столом" встретились депутаты, юристы, представители донского Правительства и Главного управления Министерства юстиции, а также студенты и их преподавФото: Ольга КУБЫШЕВА

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ

Как добавил начальник отдела правовой антикоррупционной экспертизы правового управления при Губернаторе РО Александр Корнев, ежегодно Правительство региона заключает с Адвокатской палатой соглашение, по которому оплачивается оказание бесплатной юридической помощи. В этом году на эти цели запланировано выделить 10 миллионов рублей.

Кроме того, на Дону есть и негосударственная система оказания помощи - в том числе бюро, оказывающие студенческие консультации посетителям, юридические клиники и консультации донской Ассоциации юристов.

Замначальник Главного управления Министерства юстиции РФ по РО Сергей Олейник озвучил, что Ростовская область считается одним из регионов-лидеров, в которых наиболее успешно реализуются полномочия по оказания бесплатной юридической помощи и правовому просвещению граждан.

- В свою очередь Главное управление Минюста России по Ростовской области в рамках предоставленных полномочий координирует деятельность и осуществляет мониторинг по предоставлению бесплатной юридической помощи и правовому просвещению, - сообщил докладчик.

За "круглым столом" встретились депутаты, юристы, представители донского Правительства и Главного управления Министерства юстиции, а также студенты и их преподавФото: Ольга КУБЫШЕВА

СОЗДАДУТ ИТОГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Свои рекомендации по рассматриваемой теме внесли и действующие адвокаты. В частности, они предложили расширить перечень вопросов, по которым может оказываться бесплатная юридическая помощь. А депутат Сергей Косинов озвучил инициативу о том, чтобы адвокаты присутствовали во время депутатских приемов граждан даже в отдаленных районах Дона.

Прозвучало пожелание и по разработке информационных материалов с полезными телефонами и адресами, которые будут разъяснять жителям региона их права в части оказания бесплатной юрпомощи.

Как отметил Александр Косачев, в ближайшее время будет рассматриваться возможность о том, чтобы принять на Дону отдельную госпрограмму или документ, связанный с правовым просвещением граждан на территории региона. Не исключено, что вопросы могут потребовать и внесения изменений в действующее областное законодательство. Кроме того, по итогам проведения «круглого стола» планируется подготовить итоговый перечень рекомендаций, которые будут направлены во все заинтересованные органы власти.