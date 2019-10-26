«О нем все отзывались с уважением»: пенсионера из Ростовской области подозревают в педофилии
В Неклиновском районе, в одном из сел, пенсионер развращал несовершеннолетнюю. 75-летний мужчина два года, с 2017 по 2019, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.
- Мужчина задержан. Ранее судимостей не имел. Следком возбудил уголовное дело по статье 132 ч.4 "Насильственные действия сексуального характера" , - сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Санкциями этой статьи предусматривается до 20 лет тюрьмы.
По словам жителей поселка, где все произошло, о мужчине все отзывались с большим уважением. Никто даже подумать не мог, что пенсионер мог так поступить. Более того, подозреваемый прошел Афганистан и часто рассказывал в школе о войне.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что житель Таганрога изнасиловал 13-летнюю школьницу. После задержания злоумышленника выяснилось, что он уже сидел в колонии, куда попал за похожее преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU