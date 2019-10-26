2019-10-26T19:19:10+03:00
Происшествия

«О нем все отзывались с уважением»: пенсионера из Ростовской области подозревают в педофилии

75-летний мужчина развращал 13-летнюю школьницу
Иван ТИМОФЕЕВ
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Следом выясняет детали трагедииСледом выясняет детали трагедииФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Неклиновском районе, в одном из сел, пенсионер развращал несовершеннолетнюю. 75-летний мужчина два года, с 2017 по 2019, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

- Мужчина задержан. Ранее судимостей не имел. Следком возбудил уголовное дело по статье 132 ч.4 "Насильственные действия сексуального характера" , - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Санкциями этой статьи предусматривается до 20 лет тюрьмы.

По словам жителей поселка, где все произошло, о мужчине все отзывались с большим уважением. Никто даже подумать не мог, что пенсионер мог так поступить. Более того, подозреваемый прошел Афганистан и часто рассказывал в школе о войне.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что житель Таганрога изнасиловал 13-летнюю школьницу. После задержания злоумышленника выяснилось, что он уже сидел в колонии, куда попал за похожее преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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