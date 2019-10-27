Дождливо и облачно: рассказываем, какая будет погода на рабочей неделе в Ростове-на-Дону

Следующая рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет дождливой и прохладной. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 28 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Днем +17 градусов тепла, ночью градусник термометра опустится до +9.

Во вторник, 29 октября, в донской столице облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +16, ночью +10.

В среду, 30 октября, пойдет дождь. Днем +10 градусов, ночью +3.

В четверг, 31 октября, пасмурно, без осадков. Днем + 6 градусов, ночью столбик термометра опустится до 0.

В пятницу, 1 ноября, - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем +4 градуса, ночью ноль градусов.