2019-10-27T09:14:22+03:00
Общество

Дождливо и облачно: рассказываем, какая будет погода на рабочей неделе в Ростове-на-Дону

Синоптики прогнозируют похолодание
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове прогнозируют похолодание. Фото: соцсетиВ Ростове прогнозируют похолодание. Фото: соцсети
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Следующая рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет дождливой и прохладной. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 28 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Днем +17 градусов тепла, ночью градусник термометра опустится до +9.

Во вторник, 29 октября, в донской столице облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +16, ночью +10.

В среду, 30 октября, пойдет дождь. Днем +10 градусов, ночью +3.

В четверг, 31 октября, пасмурно, без осадков. Днем + 6 градусов, ночью столбик термометра опустится до 0.

В пятницу, 1 ноября, - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем +4 градуса, ночью ноль градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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