В Ростове-на-Дону проходит Великое освящение кафедрального собора

Сегодня, 27 октября, в Ростове-на-Дону проходит Великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы. Чин совершает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который прибыл в донскую столицу накануне, 26 октября.

- Поскольку место в соборе ограничено, для прихожан организована прямая трансляция Божественной литургии на Соборной площади, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

На торжественную службу пришли сотни ростовчан и паломников.Фото: городская мэрия

Отметим, что Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в аэропорту встречал Василий Голубев. Из «Платова» патриарх отправился в Свято-Иверский женский монастырь. В этот день в обители отмечался престольный праздник в честь Иверской иконы Божией Матери (по случаю принесения образа в Москву в 1648 г.).

На торжественной службе с участием патриарха присутствует губернатор Ростовской области. Фото: пресс-служба мэрии

Отметим, что реконструкция собора началась в 2011 году. При этом за 160-летнюю историю здесь никогда не было таких грандиозных реставрационных работ: даже после Великой Отечественной войны, во время которой собор сильно пострадал.

- Состояние собора до реконструкции было удручающим. Мы постоянно открывали для себя какие-то новые трещины сумасшедшие, неизвестно откуда берущиеся. Начинали смотреть, как они себя ведут в процессе времени. Изучать, откуда это всё происходит и исправлять эту ситуацию. Такая работа была научной, художественной и архитектурной. В ней оказались задействованы сотни человек. Хочу отметить, что успешный результат наших усилий был достигнут благодаря совместным действиям всех тех людей, которые жертвовали на восстановление храма личные средства, а также постоянной поддержке регионального правительства и губернатора Василия Голубева, ставшего председателем попечительского совета, - рассказал Владыка Меркрурий.