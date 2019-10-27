В Ростове-на-Дону маршрутка протаранила скорую помощь

Сегодня, 27 октября, в Ростове-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта и скорой помощи. ДТП произошла на Шеболдаева в районе дома №13. Как рассказали очевидцы, маршрутка №99 врезалась в неотложку, а потом – в столб.

По данным пресс-службу областной ГИБДД, в маршрутке находились 18 человек. Травмы получил водитель общественного транспорта.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее "Комсомольская правда" сообщала, что ,26 октября, на проспекте Космонавтов в донской столице произошла серьезная авария. Как рассказали очевидцы, на дороге столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель такси.