2019-10-28T15:39:08+03:00
Общество

В Ростовской области открыли памятник 17-летнему милиционеру, погибшему при исполнении

Михаил Крючков громил банды преступников почти сто лет назад
Ольга КУБЫШЕВА
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Совместными усилиями на месте старого обелиска появился памятный камень. Фото Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской областиСовместными усилиями на месте старого обелиска появился памятный камень. Фото Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
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Памятник милиционеру, погибшему при исполнении, открыли в Кашарском районе Ростовской области. Совместными усилиями на месте старого обелиска появился памятный камень. По словам местной жительницы - учителя Верхнегрековской школы Любови Золотых, в 80-е годы здесь проводились торжественные церемонии принятия в комсомол и пионеры, а сейчас для школьников проходят уроки мужества, где ребятам рассказывают о подвиге их земляка.

Михаил Крючков с 17 лет ликвидировал банды преступников, которые формировались из бывших белогвардейцев и уголовников. Это было в период гражданской войны. Тогда бандиты совершали налеты на села, отбирали у жителей хлеб, продукты питания, жестоко расправлялись с активистами, коммунистами и комсомольцами.

- Все местное население - а их к тому времени было не меньше четырех тысяч человек - знало юного борца с преступностью, - рассказали в Главном управлении МВД России по региону. - Но слава о самоотверженном милиционере ходила и среди бандитов. Преступники не раз совершали нападения на юного милиционера, однако благодаря прекрасному владению оружием и безупречной езде на лошади он оставался цел.

Михаил Федорович погиб в августе 1921-го. В тот день он возвращался ночью домой и не знал, что недалеко от родного села его поджидали два десятка преступников. Они тяжело ранили его.

- Несмотря на нанесенные увечья, Крючков добрался к своим товарищам и сообщил о нападении, - добавили в донском главке. - От него милиционеры узнали квадрат, где может находиться банда. Правда, спасти самого молодого милиционера не удалось: раны оказались слишком тяжелые - на утро он скончался. Но потеря коллеги еще сильнее сплотила стражей порядка: с каждым днем они наносили яростные удары по бандитам и причиняли значительный урон боеспособности врага.

В итоге на месте захоронения юного героя был установлен обелиск в память о первой потере советской милиции в Кашарском районе.

- В детстве бабушка часто рассказывала мне о том, каким был Михаил Федорович, - говорит потомок милиционера Виктор Крючков. - Историю о не по годам самоотверженном и мужественном милиционере мы передаем из поколения в поколение. Я считаю, молодежь должна помнить и чтить подвиг, совершенный нашими предками. А в современном мире важно сохранить и передать объективную картину происходивших почти сто лет назад событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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