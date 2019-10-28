Осенние каникулы в Ростове-на-Дону 2019: чем занять школьника. Пока у детворы есть возможность отдохнуть от учебы, у их родителей на повестке дня вопрос: как провести их с пользой. Конечно, поход в аквапарк, цирк, театр никто не отменял. А какие еще есть варианты?

ПАРКИ

Пока погода позволяет, можно отправиться на прогулку. И не только для того, чтобы собрать красивый гербарий. К примеру, в главном городском парке имени М. Горького в Ростове-на-Дону все школьные каникулы с 10.00 до 17.00 будет работать обсерватория. Там можно будет понаблюдать в современные телескопы за фото- и хромосферами Солнца, объектами ночного неба, посмотреть 3D-видеолекции по астрономии, поучаствовать в виртуальных экскурсиях по звездному небу с помощью проектора-планетария, а также полетать на симуляторе самолета и звездолета. Кроме того, с 10.00 до 20.00 часов в парке будут работать и аттракционы. А 2 и 4 ноября запланированы Фестиваль национальных культур и праздничный концерт «Мы едины - мы Россия» на главной сцене с участием творческих коллективов города - начало в 13.00 и 12.00 соответственно. Ожидается, что развлекательные мероприятия будут организованы и в других парках донской столицы.

МУЗЕИ

Еще один вариант осеннего досуга во время каникул - поход в музей. Каждый из них приготовил свои выставки для школьников, там же проходят и различные мастер-классы. Например, в Ростовском областном музее краеведения стартует выставка «Планета СССР: наше детство», которая даст ученикам возможность познакомиться с прошлым их мам и пап, бабушек и дедушек. Она расскажет о знаковых вещах советского детства: игрушках, играх и школьных принадлежностях.

А для любителей балета со 2 ноября там же пройдет еще одна тематическая экспозиция раритетов из собрания музея Большого театра. Выставка посвящена легендарным оперным и балетным спектаклям разных лет, поставленным на сцене Большого. В другом - Ростовском областном музее изобразительных искусств, что на улице Пушкинской, - с 25 октября планируется выставка «Анри Матисс. «Взгляд», на которой будут представлены 120 (!) литографий известных работ художника. Под каждой - тексты из его статей, книг, писем и размышлений. Свою программу для школьников подготовит в том числе и музей «Россия - моя история». Так что интеллектуальный досуг обеспечен.

ЭКСКУРСИИ

Еще один вариант - экскурсии по Ростову-на-Дону, а также близлежащим городам донской столицы. Можно отправиться в станицу Старочеркасскую или Новочеркасск, посетив Патриарший собор. Родина Чехова и Раневской порадует красотой улочек и парков, а также разнообразием музеев, которые там можно посетить. Колоритные каникулы может подарить хутор Пухляковский - родина писателя Калинина, автора «Цыган», и станица Вешенская, где расположен музей под открытым небом нашего земляка и Нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Если туда ехать далековато, то можно посетить музей-заповедник античности Танаис, где больше ста тысяч археологических находок о жизни в III веке до нашей эры и начале V века нашей. Это не только монеты и орудия, но и участки крепостных стен. Даже сейчас побродить по дворикам городских усадеб, мостовым и ступеням античного города - реальность.

В Аксае знающие советуют посетить музей военной техники и музейный комплекс «Конно-почтовая станция XIX века», можно посмотреть на домик станционного смотрителя, дворовые помещения, гостиницу, в которой останавливались Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой и Александр Суворов. А еще увидеть старинные экипажи и полюбоваться панорамой Задонья. Не стоит забывать и про Азов, где находятся крепостные валы с Алексеевскими воротами - свидетели осадного сидения донских казаков (XVII в.) и Азовских походов Петра Великого. Сейчас это место, с которого открывается восхитительная панорама дельты Дона. А еще там же есть пороховой погреб и археологический музей. При этом экскурсии можно заказать как через турфирму, так и отправиться самостоятельно.

БИБЛИОТЕКИ

Ну и, наконец, библиотеки. В наше время это не просто читальные залы, а самая разнообразная программа для посетителей.

КОНКРЕТНО

Что предлагают

29 октября в 12.00

Димитровские образовательные чтения «Вехи культуры»

Библиотечно-информационный центр Д.С. Лихачева (ул. Профсоюзная, 45).

31 октября в 10.00

Экоурок «Подарок Черному морю»

Детская библиотека имени А.П. Гайдара (ул. Ивановского, 28).

3 ноября в 12.00

Историко-познавательный час «В единстве - великие наши дела»

Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50).

5 ноября в 09.00

День информации «Горжусь тобой, моя страна»

Детский БИЦ имени академика С.П. Королева (пр. Королева, 10/2).

5 ноября в 10.00

Час познаний «Родословная - забота потомков»

Детская библиотека имени А.В. Луначарского (ул. Завкомовская, 47а).

5 ноября в 10.30

Час информации «В единстве народа - великая сила»

Центральная городская детская библиотека имени В.И. Ленина (пр. Коммунистический, 14).

5 ноября в 11.00

Международная акция «День поэзии С. Маршака»

Детская библиотека имени К.И. Чуковского (ул. Киргизская, 38в).