2019-10-28T18:12:58+03:00
Общество

Инженер ростовского завода вошел в тройку самых красивых мужчин Вселенной

26-летний Василий Казаченков «сушился» и каждый день занимался спортом, чтобы выйти на сцену международного конкурса красоты
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments17
Ростовчанин Василий Казаченков вошел в тройку самых красивых мужчин. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".Ростовчанин Василий Казаченков вошел в тройку самых красивых мужчин. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Изменить размер текста:

Ростовчанин Василий Казаченков вошел в тройку самых красивых мужчин. Международный конкурс красоты «Mr. Universe-2019» проводился в Перу. Известно, что там принимали участие два десятка (!) красавчиков со всего мира. Жюри предстоял непростой выбор.

26-летний Василий Казаченков из Ростова-на-Дону пишет книгу и мечтает побывать в заповеднике панд. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

26-летний Василий Казаченков из Ростова-на-Дону пишет книгу и мечтает побывать в заповеднике панд. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Так, конкурсанты должны были представить себя в конкурсе «Визитка» - он проходил на английском языке. Кроме того, были выходы на подиум в национальном костюме, смокингах и плавках. Во время последнего жюри предстояло оценить торс каждого красавчика.

vasiliykazachenkovvasiliykazachenkov
И вышли они из пены морской... #мистерроссия2018 #mruniverse2019 #russia #peru #pacificocean #internationalpeople #internationalcontest #model #manstyle #fashion
99 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В итоге победа досталась представителю Перу, а вот россиянин получил титул 1-го вице-мистера. Ему также достались титулы обладателя лучшей походки и лучшего национального костюма.

Известно, что к поездке ростовчанин тщательно готовился. В копилке россиянина множество побед: в числе его титулов «Мистер совершенство», «Мистер Ростов», «Лучшая модель Юга России» и «Мистер Россия».

vasiliykazachenkovvasiliykazachenkov
Вместе с конкурсантами Mr Universe и Ms Universe А блестящие ленты - чтобы не наверняка не перепутать #мистерроссия2018 #mruniverse #mruniverse2019 #russia #peru #internationalpeople #internationalcontest #model #fashion
129 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В перерывах между конкурсами красоты 26-летний Василий Казаченков трудится инженером-технологом на вертолетном заводе. А, и кстати, он еще не женат.

- Он очень воспитанный, порядочный и вдумчивый, - рассказывает про своего подопечного руководитель модельного агентства «Имидж Элит» Елена Степура. - Его желание сопряжено с тем, чтобы расширить свои горизонты в жизни. А еще у него очень хорошее телосложение. Он долго занимался спортом - каждый день ходил на тренировки, чтобы привести тело в порядок. И сейчас шикарно выглядит - подкачался и подсушился.

Парень Чемпион Юга России по бадминтону. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Парень Чемпион Юга России по бадминтону. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

К слову, парень - чемпион Юга России по бадминтону, имеет даже звание кандидата в мастера спорта, а еще Василий - победитель областных и всероссийских соревнований по этому виду спорта. У него высшее образование - он закончил ДГТУ по специальности «Авиастроение». Известно, что его любимое блюдо - хинкали. Любимая музыка - альтернативный рок. А еще парень пишет роман и мечтает побывать в заповеднике панд в Китае. Его жизненное кредо: «Лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал».

В перерывах между конкурсами красоты Василий Казаченков трудится инженером-технологом на вертолетном заводе. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

В перерывах между конкурсами красоты Василий Казаченков трудится инженером-технологом на вертолетном заводе. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

ТТХ

Василий Казаченков

Рост - 186 см.

Объем груди -110 см.

Вес - 77 кг.

Цвет волос - русый.

Цвет глаз - зеленый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно
На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
Родительский чат - находка для шпиона: о чем самарцам запретили общаться с учителями в иностранных мессенджерах
Самарские чиновники запретили учителям пользоваться иностранными мессенджерами. Правда, утверждают, что запрет касается только служебной информации, но четкую границу провести затрудняются
Инвалиды по зрению из Подмосковья впервые приняли участие во Всероссийском географическом диктанте
Совместную акцию для незрячих провели Российское географическое общество, «Комсомольская правда" и региональное отделение Фонда социального страхования по Московской области
Новости 24
Пассажирку зажало в салоне иномарки после двойной аварии в Ростове-на-Дону
Приковали к батарее и избили: в Ростовской области напали на крупного фермера
В Ростовской области подросток на скутере сбил пешехода
"Хочу эту тачку": Ростовчанин залез на крышу дорогого автомобиля в СЖМ и устроил истерику
В Ростове-на-Дону жестоко убили охранника супермаркета «Ассорти»
Под Ростовом спасатели тушат пожар на площади один километр
«Стрелял на поражение»: в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого нападении на инкассатора
Министру финансов Ростовской области назначили нового заместителя
На Северном кладбище в Ростове-на-Дону снесут цветочные павильоны из-за решения суда
Ростовчанин устроил зажигательные танцы посреди дороги в СЖМ
В престижный рейтинг Best Global Universities впервые вошел ЮФУ
Безработный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на экс-супругу
Первый снег пообещали синоптики в Ростове
В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса № 55 из-за ремонта
Склад со станками загорелся в Ростове-на-Дону
В Ростове среди бела дня похитил девушку
В Ростове-на-Дону водители попытались обмануть страховую компанию