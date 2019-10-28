Инженер ростовского завода вошел в тройку самых красивых мужчин Вселенной

Ростовчанин Василий Казаченков вошел в тройку самых красивых мужчин. Международный конкурс красоты «Mr. Universe-2019» проводился в Перу. Известно, что там принимали участие два десятка (!) красавчиков со всего мира. Жюри предстоял непростой выбор.

26-летний Василий Казаченков из Ростова-на-Дону пишет книгу и мечтает побывать в заповеднике панд. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Так, конкурсанты должны были представить себя в конкурсе «Визитка» - он проходил на английском языке. Кроме того, были выходы на подиум в национальном костюме, смокингах и плавках. Во время последнего жюри предстояло оценить торс каждого красавчика.

vasiliykazachenkov И вышли они из пены морской... #мистерроссия2018 #mruniverse2019 #russia #peru #pacificocean #internationalpeople #internationalcontest #model #manstyle #fashion

В итоге победа досталась представителю Перу, а вот россиянин получил титул 1-го вице-мистера. Ему также достались титулы обладателя лучшей походки и лучшего национального костюма.

Известно, что к поездке ростовчанин тщательно готовился. В копилке россиянина множество побед: в числе его титулов «Мистер совершенство», «Мистер Ростов», «Лучшая модель Юга России» и «Мистер Россия».

vasiliykazachenkov Вместе с конкурсантами Mr Universe и Ms Universe А блестящие ленты - чтобы не наверняка не перепутать #мистерроссия2018 #mruniverse #mruniverse2019 #russia #peru #internationalpeople #internationalcontest #model #fashion

В перерывах между конкурсами красоты 26-летний Василий Казаченков трудится инженером-технологом на вертолетном заводе. А, и кстати, он еще не женат.

- Он очень воспитанный, порядочный и вдумчивый, - рассказывает про своего подопечного руководитель модельного агентства «Имидж Элит» Елена Степура. - Его желание сопряжено с тем, чтобы расширить свои горизонты в жизни. А еще у него очень хорошее телосложение. Он долго занимался спортом - каждый день ходил на тренировки, чтобы привести тело в порядок. И сейчас шикарно выглядит - подкачался и подсушился.

Парень Чемпион Юга России по бадминтону. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

К слову, парень - чемпион Юга России по бадминтону, имеет даже звание кандидата в мастера спорта, а еще Василий - победитель областных и всероссийских соревнований по этому виду спорта. У него высшее образование - он закончил ДГТУ по специальности «Авиастроение». Известно, что его любимое блюдо - хинкали. Любимая музыка - альтернативный рок. А еще парень пишет роман и мечтает побывать в заповеднике панд в Китае. Его жизненное кредо: «Лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал».

В перерывах между конкурсами красоты Василий Казаченков трудится инженером-технологом на вертолетном заводе. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

ТТХ

Василий Казаченков

Рост - 186 см.

Объем груди -110 см.

Вес - 77 кг.

Цвет волос - русый.

Цвет глаз - зеленый.