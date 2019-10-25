2019-10-25T17:34:56+03:00
Происшествия

В Грозном задержали участника конфликта фермеров в Ростовской области

Мужчину опросили и передали ростовским следователям
Иван ТИМОФЕЕВ
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Дома враждующих кланов взяли под охрану. Фото: Юрий ПозднякДома враждующих кланов взяли под охрану. Фото: Юрий Поздняк
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Одного из участников перестрелки двух фермерских кланов, произошедшей во вторник, 22 октября, в Орловском районе Ростовской области, задержали в столице Чеченской Республики. Это мужчина 45 лет.

- В Грозном установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибло пять человек. Мужчина зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области и находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время он опрошен сотрудниками УУР МВД по ЧР и передан коллегам из Ростовской области, - сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

Напомним, что ещё двое мужчин, раненых во время перестрелки, в настоящее время находятся в реанимации. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Они находятся под охраной полиции.

Ранее оперативники задержала одного из предполагаемых участников перестрелки, проводятся следственные действия.

«Комсомольская правда» также сообщала, что одна из сторон конфликта — семья Бациевыхперевезла троих погибших в Чечню, где их похоронят.

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Довольно легкомысленно заявить, что громкая история с перестрелкой семей Бациевых и Дакишвили произошла «под Ростовом», как пишут некоторые СМИ. На самом деле, чтобы добраться до Камышевского сельского поселения, в состав которого входят хутора Камышевка, Чернозубов и Новоегорлыкский, от областного центра приходится удалиться на расстояние в 330 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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