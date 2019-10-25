В Грозном задержали участника конфликта фермеров в Ростовской области

Одного из участников перестрелки двух фермерских кланов, произошедшей во вторник, 22 октября, в Орловском районе Ростовской области, задержали в столице Чеченской Республики. Это мужчина 45 лет.

- В Грозном установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибло пять человек. Мужчина зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области и находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время он опрошен сотрудниками УУР МВД по ЧР и передан коллегам из Ростовской области, - сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

Напомним, что ещё двое мужчин, раненых во время перестрелки, в настоящее время находятся в реанимации. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Они находятся под охраной полиции.

Ранее оперативники задержала одного из предполагаемых участников перестрелки, проводятся следственные действия.

«Комсомольская правда» также сообщала, что одна из сторон конфликта — семья Бациевых — перевезла троих погибших в Чечню, где их похоронят.

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