2019-10-29T09:38:32+03:00
Здоровье

БСМП Таганрога и медицинский научно-образовательный центр МГУ заключили соглашение

Участие в инновационных технологиях поможет практической медицине региона
Ольга ГОПАЛО
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Участие в инновационных технологиях поможет практической медицине региона. Фото: пресс-служба минздрава РО.Участие в инновационных технологиях поможет практической медицине региона. Фото: пресс-служба минздрава РО.
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Между медицинским научно-образовательным центром МГУ и больницей скорой медицинской помощи города Таганрога заключено соглашение о сотрудничестве. Известно, что соглашение явилось продолжением взаимодействия после проведенного в июле этого года круглого стола.

Тогда было принято решение о вхождении лечебных учреждений Дона в структуру научно-исследовательской деятельности медицинского научно-образовательного центра МГУ и Российского научного общества кардиологов по вопросам рентгенэндоваскулярной хирургии и кардиоонкологии.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, соглашение предусматривает сотрудничество в научно-исследовательской, образовательной и медицинской сферах, а также в научно-практической деятельности в медицине, биологии, биотехнологии. Также предусмотрена организация обучения специалистов по направлениям взаимодействия.

По словам главы донского здравоохранения Татьяны Быковской, участие в инновационных технологиях на первом уровне мировой науки обогатит и поможет практической медицине региона.

Так с января этого года на базе БСМП города Таганрога уже начал работу межрайонный сосудистый центр. На его оснащение из областного бюджета было направлено 82 млн рублей. Закуплено более 50 единиц дорогостоящего медицинского оборудования, в том числе ангиограф с необходимым оснащением, 12 аппаратов искусственной вентиляции легких и две ультразвуковые диагностические системы.

- С начала года в новой операционной выполнена тысячная лечебно-диагностическая эндоваскулярная процедура, - добавила Татьяна Юрьевна. - Поставленное и используемое оборудование создает уникальные условия для функционирования операционной и переводит ее в разряд гибридной. Это означает, что в условиях единого высокотехнологического центра возможно выполнение как эндоваскулярных, ангиохирургических, электрофизиологических, кардиохирургических, нейроинтервенционных, так и других современнейших вмешательств.

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