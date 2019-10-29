2019-10-29T14:59:46+03:00
Здоровье

Семь неожиданных причин инсульта

Научные исследования доказывают, что спровоцировать инсульт могут даже грипп и диетические напитки
Наталья ВЕСНИНА
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Семь неожиданных причин инсультаСемь неожиданных причин инсультаФото: Александр ГЛУЗ
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29 октября во всем мире отмечается День борьбы с инсультом. Согласно статистике в мире каждый год регистрируется свыше 10 миллионов случаев инсульта, а более половины заболевших погибает. Известно, что причиной заболевания становятся неправильный рацион питания, наследственность, малоподвижный образ жизни, курение, избыточный вес. Но последние исследования подтвердили, что у инсульта могут быть и другие, совершенно неожиданные, причины.

1). Многие научные тесты показывают, что есть определенная связь между риском инсульта и излишним употреблением диетических (искусственно подслащенных) напитков. Также газированные коктейли часто вызывают головные боли и перепады настроения.

2). Ученые обнаружили, что риск инсульта очень сильно возрастает в течение нескольких недель после перенесенного гриппа. Возможно, это связано с тем, что это вирусное заболевание сопровождается сильным воспалением, которое сказывается на всех органах.

3). Более высокий риск инсульта имеют люди, которые часто работают сверхурочно, более 55 часов в неделю. Они сильно переутомляются и находятся в постоянном стрессе. К тому же у них не остается времени на приготовление здоровой пищи и необходимую физическую нагрузку.

4). Плохой сон. Недостаток сна также может спровоцировать ухудшение общего состояния организма и увеличить риск инсульта.

5). Известно, что злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами также может привести к инсульту. Но медики доказывают, что даже один эпизод сильного «возлияния» у молодого и здорового человека может вызвать сердечный приступ.

6). Мы часто не обращаем внимания на постоянный шум вокруг. Но шумовое загрязнение также вредно для нашего здоровья. Оно влияет на психическое здоровье и способно увеличить риск инсульта.

7). Ученые обнаружили связь между риском инсульта и таким, казалось бы, безобидным симптомом, как кровоточивость десен. Возможно, бактериальное воспаление в деснах серьезно влияет на работу сердца и мозга.

Чтобы снизить вероятность инсульта, необходимы качественный сон, достаточная физическая нагрузка, отсутствие стрессов. Также нужно меньше потреблять соли и сахара, вовремя лечить зубы и простудные заболевания. И, конечно, регулярно проходить обследование у кардиолога.

Будьте здоровы!

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