В Ростове-на-Дону открылся центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес»

Во вторник, 29 октября, в донской столице состоялось открытие первого в Ростове-на-Дону центра поддержки предпринимателей и желающих открыть свое дело «Мой бизнес». Здесь дончане смогут оформить документы по принципу «одного окна», получить консультации компетентных специалистов и финансовую поддержку.

В ростовском центре работают семь окон, в трех из них оказываются услуги МФЦ. Помещения оборудованы современными средствами связи и техникой. Посетители смогут бесплатно воспользоваться скоростным интернетом, электронными терминалами, комнатой переговоров и прочим. На территории центра «Мой бизнес» работает платформа защиты предпринимательства. Здесь люди могут получить консультации по юридическим аспектам, бизнес-планированию и другим вопросам.

- Очень хорошее впечатление от ростовского центра «Мой бизнес». Здесь действительно собран лучший опыт и наработки, которые мы видели в других регионах. Важно, что предприниматели смогут в одном месте решить все свои вопросы, которые накопились. Такая работа важна, ведь она позволяет посмотреть на отношение государства и бизнеса, - поделился мнением заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, побывавший на открытии.

Все услуги центра поддержки предпринимателей и желающих открыть свое дело бесплатны. Посетители могут обсудить свой бизнес с экспертами, а также получить консультации специалистов.

Ростовское отделение «Мой Бизнес» станет центром притяжения деловой активности в донском регионе. Фото: Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес»

- Мы рассчитываем принять более пяти тысяч предпринимателей до конца года. Например, открывшееся в сентябре отделение в Шахтах ежедневно обслуживает порядка 30 субъектов малого и среднего предпринимательства по различным направлениям. Но это не придел и стремиться нужно к большему количеству, - рассказывает директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Яна Куринова. - На территории ростовского центра созданы все возможности, чтобы как можно большее количество предпринимателей получали услуги. Одновременно сразу семь предпринимателей могут воспользоваться услугами центра. Здесь работают три окна МФЦ, комнаты переговоров, где можно, например, обсудить условия сотрудничества или формы лизинга, также работает конференц-зал на 200 человек. Мы рассчитываем, что ростовское отделение «Мой Бизнес» станет центром притяжения деловой активности в донском регионе.

В Ростовской области центры «Мой бизнес» открываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Вскоре в крупных городах Ростовской области будет работать целая сеть центров «Мой бизнес», которые откроются в Волгодонске, Таганроге и в Новочеркасске. В следующем году займемся губернаторской программой стратегий партнерской сети, - отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

В центре «Мой бизнес» начинающие предприниматели и опытные бизнесмены могут получить льготные микрозаймы от 3% годовых, а также гранты по линии поддержки.

- Вы уникальны в том, что создаете целую сеть. До конца года будет пять подобных центров "Мой бизнес", заработают "Точки кипения", - говорит член Комитета Совета Федерации по экономической политике, член временной комиссии по Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Владимир Кравченко. - Подобные центры оказывают помощь и консультационную поддержку. Донской регион успешный промышленный центр, который занимает 19 место по ВВП в России. Здесь работают многие крупные компании. Задачи стоят, чтобы больше представителей малого и среднего предпринимательства работали в госзакупках. Будем надеется, что Ростов станет примером для всех регионов России.