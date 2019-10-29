2019-10-30T00:13:33+03:00
Общество

Участник перестрелки фермеров в Орловском районе добровольно сдался полиции

Мужчина раскрыл шокирующие подробности ожесточенной схватки
ТИМОФЕЕВ ИВАН
Поделиться:
Рашид Ибрагимов отрицает причастность к конфликту фермеров. Фото: скриншот видеоРашид Ибрагимов отрицает причастность к конфликту фермеров. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Еще один участник бойни фермерских кланов Бациевых и Дакишвили решил не испытывать судьбу и самостоятельно пришел в отделение полиции. Как пояснил мужчина, он оказался на месте конфликта случайно и теперь хочет снять с себя все подозрения. Кроме того, он опасается кровной мести.

В интервью изданию Mash Рашид Ибрагимов рассказал, почему оказался в эпицентре кровавой драки, а также раскрыл новые подробности скандальной вендетты.

- Вообще, я занимаюсь закупкой зерна, - сообщил задержанный, - когда я приехал туда, меня посадили в машину и сказали, мол, давай проедемся на 10 минут в одно место. Я не придал этому особого значения, поскольку это распространенная практика – возить закупщика по полям, чтобы он смог оценить объем зерна для отбора. Когда мы приехали, то началась драка. Остановилась «Приора», из которой вышел молодой человек с бородой, в руке у него был пистолет. Это я увидел чётко. Рядом со мной стоял парень, Эдгар, ему выстрелили прямо в лицо. От испуга я запрыгнул в «Ниву», на которой мы приехали, и лег на заднее сидение. Затем началась пальба со всех сторон.

По словам Ибрагимова, ему удалось сбежать с места перестрелки вместе с одним из раненых, которого он доставил в больницу. Он утверждает, что активно помогал в медучреждении оказывать помощь пострадавшим, укладывал их на каталки.

- Я отец четверых детей и просто хочу снять с себя все подозрения. Моя машина объявлена в розыск, но это какое-то недоразумение, - недоумевает мужчина, - Единственное, чего я опасаюсь, это кровная месть горцев. Хотел бы выразить соболезнование всем пострадавшим сторонам в этом чудовищном конфликте.

Напомним, что кровавая перестрелка в Ростовской области унесла жизнь пяти человек, еще двое сейчас находятся в больнице. ЧП произошло 22 октября в Орловском районе, в Камышевском сельском поселении. Прямо посреди бела дня, в чистом поле стенка на стенку сошлись две конкурирующие семьи. Яблоком раздора стала земля для выпаса скота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
7 правил экологичного поведения на дорогах
Экология - это не только охрана окружающей среды. В широком смысле это попытка сделать честными и прозрачными взаимоотношения с внешним миром, другими людьми и с самим собой. Такой разумный стиль поведения сейчас становится все более популярным
Новости 24
Аэропорт «Платов» принял участие в флешмобе «Тетрис челлендж»
«Вы так по дому ходите?»: Фанаты раскритиковали «Мисс Интерконтиненталь» Валентину Расулову за откровенный наряд
«Замуж тебе надо!»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников на пляже в Малибу
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели больше 11 тысяч человек
Стадион «Ростов Арена» станет безубыточным в 2024 году
Получите в подарок расписание уроков для вашего ребенка!
Ростовчанка украла у друга драгоценный браслет
Два налета в один день: грабителей магазина и почты поймали в Ростовской области
«Это сюрреалистично»: Карпин с юмором оценил шансы «Ростова» на чемпионство
Власти Ростова продлят Орбитальную в Суворовский микрорайон
«Ее испугалась даже полиция»: в Ростове овчарка разорвала кота на глазах у детей