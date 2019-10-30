«Мы боимся замерзнуть и заболеть»: В центре Ростова-на-Дону десятки горожан три месяца живут без горячей воды и отопления

Жители дома, расположенного на улице Максима Горького,134, с августа живут без горячей воды. А сейчас – еще и без отопления. Люди вынуждены терпеть неудобства из-за того, что управляющая компании, которая обслуживала дом, стала банкротом.

На протяжении почти трех месяцев жильцы дома вынуждены пользоваться кипятильниками, чайниками, а самые «подкованные» и вовсе установили себе систему нагревания, но вот проблему с отсутствием отопления решить сложнее. Вскоре в Ростове-на-Дону ожидаются заморозки, поэтому собственники квартир боятся попросту замерзнуть.

- Так больше жить невозможно! Из-за повышенной влажности у нас отваливаются обои, постоянно проблемы с горячей водой, приходится гораздо больше платить за электричество, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» Татьяна Иванова. - В квартире - постоянная сырость, а недавно мы уезжали в отпуск, а когда приехали, то обнаружили плесень. Мы боимся замерзнуть и заболеть!

«Комсомольская правда-Ростов» обратилась за комментарием в администрацию Кировского района.

- В настоящее время этот вопрос находится на контроле. В ближайшие дни в доме появится горячая вода и отопление, - сообщили в ведомстве.