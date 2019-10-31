2019-10-31T10:14:36+03:00
Здоровье

В Ростовской области исследуют влияние производственных факторов на формирование онкопатологии

Промежуточными результатами исследований донские специалисты поделились на совещании международного агентства по исследованию рака в Лионе
Ольга ГОПАЛО
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Исследование о влиянии производственных факторов на формирование онкопатологии на Дону началось в 2018 году.Исследование о влиянии производственных факторов на формирование онкопатологии на Дону началось в 2018 году.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Во французском городе Лион прошло совещание международного агентства по исследованию рака, в котором приняла участие и делегация из Ростовской области во главе с региональным министром здравоохранения Татьяной Быковской.

Визит ростовских специалистов объясним масштабной работой, которая вот уже несколько лет ведется на Дону. Медики и ученые проводят глобальное исследование «случай-контроль» о влиянии производственных факторов на формирование онкопатологии. Работа проводится в тесном взаимодействии с Научно-исследовательским институтом медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова и Международным агентством по исследованию рака.

Делегация Ростовской области во главе с министром здравоохранения Татьяной Быковской принимает участие в совещании международного агентства по исследованию рака в городе Лионе. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Делегация Ростовской области во главе с министром здравоохранения Татьяной Быковской принимает участие в совещании международного агентства по исследованию рака в городе Лионе. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

- Исследование о влиянии производственных факторов на формирование онкопатологии началось еще в 2018 году и должно быть закончено в 2020-м, - сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская. - Работу по изучению связи рака с профессией поводит наш Областной центр профпатологии совместно с НИИ медицины труда. Мы уверены, что данные исследования помогут изменить законодательную базу в части ответственности работодателей перед работником, подвергающимся воздействию факторов производственной среды.

Так, Областной лечебно-реабилитационный центр №2 с центром профпатологии является одним из ведущих профпатологических центров страны и одним из крупнейших реабилитационных учреждений Юга России. Это медучреждение обслуживает почти 1,2 млн работников всех видов промышленности, в том числе 233 тысячи работников вредных производств, 13,1 тысячи больных профзаболеваниями и 10 тысяч пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. А основной задачей центра сейчас является оказание высококвалифицированной медицинской помощи работающему населению и сохранение трудового потенциала области.

По словам регионального министра здравоохранения РО Татьяны Быковской (справа), донские исследования помогут изменить законодательную базу в части ответственности работодателей перед работником. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

По словам регионального министра здравоохранения РО Татьяны Быковской (справа), донские исследования помогут изменить законодательную базу в части ответственности работодателей перед работником. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Теперь на основе наблюдений медикам важно дать свою оценку потенциальной распространенности злокачественных новообразований, связанных с нахождением во вредных или опасных условиях труда в различных отраслях промышленности. Результатов осталось ждать совсем не долго.

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Нацпроектом «Здравоохранение» предусмотрена серьезная модернизация системы онкологической помощи, в результате чего она станет еще доступнее. Известно, что общее финансирование беспрецедентное: для страны на шесть лет - 1,3 триллиона рублей, а для Ростовской области - 39,7 миллиарда рублей. В рамках реализации нацпроекта в Ростовской области уже разработана и внедряется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Одна из ее главных целей - снижение смертности от новообразований. (подробности)

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