2019-10-31T11:38:10+03:00
Здоровье

Зависимость: серьезная болезнь, а не вредная привычка, когда нужно бить тревогу

Что делать, если человек не может бросить пить, и даже считает, что у него все в порядке
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: Клиника «Чистый путь»Фото: Клиника «Чистый путь»
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«Я пью потому, что у меня в жизни проблемы». «Это ж только по пятницам». «Опохмелиться-то нужно?». Знакомы такие фразы? Это все говорят алкоголики, которые считают, что они не алкоголики, и могут бросить пить в любой момент. Но правда в том, что не могут. Без лечения – уже не могут. Понятно, что ситуация с наркотиками еще хуже. А пока человек считает, что у него нет проблем, шансы бросить равны нулю.

Что такое зависимость?

Есть медицинское определение зависимости. Это навязчивая потребность в совершении определенных действий, несмотря на все неблагоприятные последствия для здоровья, эмоционального состояния или социального положения.

Если поначалу употребление алкоголя и было вредной привычкой, то когда постоянная доза спиртного становится причиной весьма серьезных проблем в личных отношениях, на работе и дома, это уже хроническое, тяжелое заболевание.

Постоянное употребление спиртных напитков приводит к самым разным последствиям для организма. Это нарушение обмена веществ, постоянная отечность, нарушения в работе сердца и пищеварительной системы, анемия, различные поражения почек, панкреатит, функциональные нарушения нервной системы и мозгового кровообращения. И, как следствие, цирроз печени, инфаркты и инсульты.

- Злоупотребление спиртными напитками и наркотиками часто приводит к разрушению физического здоровья, а впоследствии и к деградации личности, - рассказывает врач психиатр-нарколог клиники «Чистый путь» Мария Николаевна Мащева, - а вот признать себя зависимыми могут единицы. Современная наркология способна творить чудеса, но если человек не желает лечиться, вернуться к здоровой жизни ему не удастся. Поэтому мы всегда начинаем с мотивации. Только после того, как будут выяснены причины болезни, предпочтения пациента и особенности его взаимоотношений в семье и коллективе, можно начинать медикаментозную терапию.

Каждый человек несет ответственность за свое здоровье, но в случае с алкоголиками возникает определенная сложность. Зависимый человек не в состоянии самостоятельно понять, что он болен. Это задача ложится на родных и близких. Именно они могут своевременно определить, что проблема уже достигла больших масштабов.

Фото: Клиника «Чистый путь»

Фото: Клиника «Чистый путь»

Признаки зависимости, на что стоит обратить внимание

- Человек потерял контроль над количеством выпитого. Он уже не может остановиться вовремя, и постоянно срывается. При этом не важно – водку он пьет или пиво.

- Чтобы выпить, уже не нужна компания и даже повод. Человек начинает придумывать оправдания и часто пьет сам с собой.

- Если впереди праздник с выпивкой, у зависимого наблюдается внутренний подъем и эмоциональное возбуждение.

- Если же наступает вынужденный длительный перерыв между «посиделками» со спиртным, то проявляется исключительная раздражительность по любому поводу.

- Конечно, сам алкоголик отрицает свою зависимость, оправдывает возлияния различными причинами, а разговоры об этой проблеме приводят к гневу и раздражению с его стороны.

- Со временем, алкоголь воспринимается, как лучшая возможность отдохнуть, и все больше проявляется похмельный синдром.

Наличие этих признаков является достаточным основанием для обращения за помощью к квалифицированным специалистам. И чем быстрее они возьмутся за работу, тем больше шансов на успех.

Комплексное лечение зависимостей можно пройти в клинике нового поколения «Чистый путь». Специалисты клиники оказывают полный спектр услуг по лечению алкоголизма и других зависимостей в Ростове-на-Дону. Пациентам доступны консультации психологов, групповая психотерапия, психодиагностика. Проводятся консультации и для родственников.

Также специалисты наркологического центра применяют уникальную программу медико-социальной реабилитации и ресоциализации зависимых, которая помогает создать надежную психологическую платформу для здорового образа жизни и адаптации бывших алкоголиков и наркоманов в социуме. Все методики работы с зависимыми людьми сертифицированы. Помощь зависимым пациентам оказывается круглосуточно!

Фото: Клиника «Чистый путь»

Фото: Клиника «Чистый путь»

Клиника «Чистый путь»

344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, д 10/5

Тел. 8 (863) 303-29-12, 8-928-957-99-19

На прием к врачу можно записаться онлайн, форма для записи размещена на сайте, в группах «Чистый путь» в социальных сетях.

Официальный сайт: http://narkolog-rostov-na-donu.ru

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