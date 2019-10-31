Семь способов быстрее заснуть

Бессонница - явление, часто встречающееся и не безобидное. Если мы плохо выспались, то днем нас преследуют сонливость и подавленное настроение, а энергии на работу просто не остается. Если бессонница случается достаточно часто, это может вызвать и определенные проблемы со здоровьем. Что же поможет быстрее заснуть?

1) Считается, что засыпать надо не позже 24:00. На самом деле, ложиться спать нужно тогда, когда хочется. И имеет большое значение, к какому типу относится человек - жаворонкам или совам. Для сов очень вредно ложиться спать рано. В это время у них еще не вырабатывается гормон сна мелатонин. Поэтому им можно ложиться спать и в два ночи. Главное - чтобы сон составил необходимые 7-9 часов. Если такой график мешает работе, возможно, нужно сменить именно работу.

2) Если не удалось заснуть в первые 15 минут, не нужно себя мучить. Нужно встать и заняться чем-нибудь спокойным. Например, послушать медленную музыку. И только когда захочется спать, можно вернуться в кровать. Хорошо помогает в этом случае чтение книги. Это обязательно должна быть бумажная книга, нудная и неинтересная. Читать ее лучше при ночном светильнике.

3) Если вы ложитесь в постель и постоянно о чем-то думаете, лучшее решение - это дневник. Он также поможет справиться со стрессом. Пишите туда все, что огорчило вас за день. Психологи уже давно доказали, что заполнение дневника помогает сосредотачиваться на положительных сторонах жизни.

4) Включите в рацион продукты, богатые магнием. Это шпинат, орехи, тыквенные семечки, сыр тофу и многие другие. Этот микроэлемент хорошо сказывается на качестве сна.

5) Конечно, стоит воздержаться от чашки кофе на ужин, поскольку кофеин не дает организму успокоиться.

6) Большое значение имеет место, где вы держите будильник. Неправильно, если он стоит на прикроватной тумбочке. Еще хуже, если будильник установлен на телефоне, который лежит под подушкой. Вы, так или иначе, постоянно следите за временем. А это дополнительный стресс, которого надо избегать.

7) Проблемы со сном могут создавать различные источники света - яркая лампа за окном, работающий телевизор и т.п. Если нет возможности их убрать, используйте маску для сна.

Старайтесь наладить свой режим так, чтобы высыпаться как можно лучше. И будьте здоровы!