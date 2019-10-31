2019-10-31T17:23:40+03:00
Общество

«Вломились в дом с оружием»: полицейские задержали подозреваемых в разбое в Ростовской области

Подозреваемые пытались скрыться
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Группа молодых людей вломилась в частный домГруппа молодых людей вломилась в частный домФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Парни на автомобиле ВАЗ-21074 уходили от преследования полицейских в Ростовской области, чтобы скрыть «Разбой».Группа из пяти молодых человек проникла в частный дом. расположенный по улице Мира в Волгодонске

- Преступники, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у 17-летнего парня шесть тысяч рублей, а после скрылись на автомобиле ВАЗ-21074, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

Инспекторы попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал отмашку, резко увеличил скорость своего авто и попытался скрыться. Но это водителю автомобиля не удалось. В результате сотрудники правоохранительных органов все-таки остановили автомобиль. в машине находились три парня и одна девушка в возрасте от 16 до 20 лет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
В центре Ростова-на-Дону двух мужчин застукали во время секса возле помойки
Отринул материальные ценности: бездомный из Украины живет в ростовском сквере и отказывается от денег
Рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года в Ростове-на-Дону: повысится стоимость коммунальных услуг
Объемы продаж спецтехники в лизинг в ВТБ выросли более чем на 70%
Виктория Лопырева получила травму в аэропорту
В сборную России вошли 11 ростовских гандболисток
Продали с убытком: актив «Евродона» приобрел неизвестный инвестор
Пять глав сельских поселений Ростовской области оштрафовали за отсутствие информации о доходах
Ростов-на-Дону и Израиль свяжут регулярные прямые авиарейсы
В Ростове-на-Дону появится новая автобусная остановка
В Ростове-на-Дону мужчина пострадал во время аварии с участием шести автомобилей
Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»
Житель Ростовской области изнасиловал 7-летнюю школьницу в Дагестане
Парни в сером: «Ростов» сыграет в редкой форме со «Спартаком»
Муж ростовской модели футболист Дмитрий Тарасов забыл сколько лет его старшей дочери
Альфа-Банк вошел в десятку крупнейших организаторов публичных размещений в РФ