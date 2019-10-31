«Вломились в дом с оружием»: полицейские задержали подозреваемых в разбое в Ростовской области

Парни на автомобиле ВАЗ-21074 уходили от преследования полицейских в Ростовской области, чтобы скрыть «Разбой».Группа из пяти молодых человек проникла в частный дом. расположенный по улице Мира в Волгодонске

- Преступники, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у 17-летнего парня шесть тысяч рублей, а после скрылись на автомобиле ВАЗ-21074, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

Инспекторы попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал отмашку, резко увеличил скорость своего авто и попытался скрыться. Но это водителю автомобиля не удалось. В результате сотрудники правоохранительных органов все-таки остановили автомобиль. в машине находились три парня и одна девушка в возрасте от 16 до 20 лет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.