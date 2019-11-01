Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/741392" frameborder="0"></iframe> Образование, карьерный рост и отношения: В Ростове-на-Дону ученые обсудили важность внешнего облика при восприятии человека.В рамках Всероссийской конференции, организованной Академией психологии и педагогики ЮФУ, было заслушано более ста докладов

С 28 по 30 октября в Ростове-на-Дону прошла Всероссийская научная конференция на тему внешнего облика в различных контекстах взаимодействия. Ее организатором выступила Академия психологии и педагогики ЮФУ. А участниками стали ученые из Омска, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Краснодара и, конечно же, Ростова-на-Дону. Все они - преподаватели вузов и доктора психологических, философских, биологических, социологических и культурологических наук.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

С приветственным словом к присутствовавшим на пленарном заседании по видеосвязи обратился директор Академии педагогики и психологии ЮФУ Владимир Кирик. Он отметил масштабность конференции и широкий круг проблем, которые она охватывает.

- Важнейшая задача конференции - это обсуждение практико-ориентированных программ, направленных на осмысление социально-психологических функций внешнего облика в различных контекстах взаимодействия и на коррекцию отношения к внешнему облику, - подчеркнул Владимир Александрович, пожелав коллегам плодотворной работы.

Как отметил академик РАО Павел Ермаков, психологическая школа Юга России занимает сейчас довольно значительное место в психологическом сообществе в целом.

Павел Ермаков, академик РАО. Фото: Кристина Пономарева

- Это показал и последний европейские конгресс, который прошел в начале июля в Москве, - добавил Павел Николаевич. - Это показывают и те работы, которые делают ученые ростовской психологической школы. И сегодняшняя конференция по-новому заставляет взглянуть нас на те, казалось бы, обыденные простые вопросы о том, как выглядит человек, что привлекательного в нем и какие действуют психологические механизмы его восприятия. Для нас важно и то, какой образ в Интернете человек для себя рисует и как этот внешний облик человека сопрягается с тем, что он говорит и что из себя представляет.

«С ЛИЦА ВОДЫ НЕ ПИТЬ?»

Все эти важные вопросы в числе прочих и были рассмотрены на прошедшей Всероссийской конференции в донской столице. За три дня с докладами на пленарном и секционных заседаниях выступили более ста человек. При этом содержание научных работ касалось современных подходов к разработке отечественной социальной психологии внешнего облика.

- По сути, в отечественной практической, научной, теоретической психологии еще ни разу не было такой конференции, которая бы по своей тематике была посвящена такому сложному явлению, как внешний облик человека, - рассказала доктор психологических наук, профессор АПП ЮФУ Вера Лабунская. - Это уникальное событие для нашей психологической науки. Несмотря на то, что усилия западных психологов направлены на разработку и развитие данного направления. Изюминка нашей конференции заключается в том, что мы хотим рассмотреть значимость и ценность внешнего облика человека в разных контекстах взаимоотношений. Я имею в виду и образование, и карьерный рост, и семейно-брачные, и романтические, и межличностные отношения.

Вера Лабунская, доктор психологических наук, профессор АПП ЮФУ. Фото: Кристина Пономарева

По словам Веры Александровны, российские ученые пока больше опирались на западные исследования. Но у нас есть и свои культурные тренды, которые важно учитывать. В частности, один из них заключается в том, что мы всегда соотносим внешнее и внутреннее. И один из мастер-классов в рамках конференции назывался «С лица воды не пить».

- И это абсолютно российская идея, - уверена Вера Лабунская. - А вот западные ученые считают, что именно с лица можно все понять, в том числе как отнестись к человеку, выстроить жизнь и карьеру.

ВАЖНОСТЬ ПЕРЕОЦЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

На конференции речь шла не только о методологических и теоретических подходах к изучению внешнего облика человека, культурных и этнических традициях, но и о роли рекламы и цифрового пространства в формировании отношения к внешнему облику в молодежной среде. А также о влиянии внешнего облика на решение задач трудоустройства и карьерного роста. Кстати, сейчас дискриминация на рабочем месте уже все больше осуществляется не только по возрастному или гендерному признакам, но и на основе внешнего облика человека.

Были рассмотрены еще и такие темы, как «лукизм» и «лукофобия», - это страх оценки внешнего облика. На базе именно этой озабоченности и развивающихся патологий процветает, к примеру, бьюти-индустрия. При этом внешний облик, например, может приподнять самооценку человека. А вот негативная оценка, напротив, может вызвать страшнейшие переживания и фрустрацию, негодование, агрессию, неловкость в отношениях, тревогу и боязнь. Поэтому вопросы, как я выгляжу, как и на что это влияет и что из этого будет, очень важны и актуальны. Эти явления преследуют нас на протяжении всей жизни.

- Я бы отметил, что на сегодняшний день, когда общество изменилось и стало потребительским, внешний облик приобретает огромное значение, - рассказал о важности конференции заведующий кафедрой социальной психологии АПП ЮФУ Дмитрий Воронцов. - Он превращается в такой товар, который люди могут обменивать на любые блага, услуги, отношения и прочее. И нам, психологам, важно знать, каким образом внешний облик будет функционировать в этих новых изменившихся условиях.

Дмитрий Воронцов, заведующий кафедрой социальной психологии АПП ЮФУ. Фото: Кристина Пономарева

Так, обсуждение различных проблем, связанных с психологией внешнего облика, проходило на специально организованных секциях, вечерних лекциях, круглых столах и мастер-классах. Участники конференции были едины в том, что необходимо интегрировать в исследованиях и практико-ориентированных разработках социокультурные, личностные, экономические, гендерно-возрастные, субъектные факторы с целью определения их влияния на оценку, интерпретацию, самооценку, удовлетворенность, обеспокоенность внешним обликом в современном обществе.