2019-11-01T13:39:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону определили места новых пешеходных зон

Они будут созданы в каждом районе города
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В администрации Ростова-на-Дону определили пешеходные зоны. Фото: пресс-служба ростовской мэрииВ администрации Ростова-на-Дону определили пешеходные зоны. Фото: пресс-служба ростовской мэрии
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В донской столице будут созданы новые пешеходные зоны. Ростовские власти представили окончательный список, где вскоре появятся места для прогулок. Этот вопрос рассматривался на заседании коллегии администрации города.

Так, в список вошли краткосрочные проекты, которые планируют закончить к 2020 году, и долгосрочные - со сроком исполнения до 2023 года. В первую вошли недорогие объекты, которые могут быть быстро выполнены. Ожидается, что все они будут готовы уже в 2020 году.

Власти планируют благоустройство территории. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

Власти планируют благоустройство территории. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

Власти планируют создать пешеходную зону в районе улицы Малюгиной на участке от Островского до Халтуринского. Возле кинотеатра "Ростов", от Большой Садовой до Социалистической, также появится прогулочная зона. В Ворошиловском райне Ростова-на-Дону она разместится на бульваре Новосёлов от Волкова до гимназии № 76.

План благоустройства. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

План благоустройства. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

Известно, что в Октябрьском пешеходную зону создадут на Измайловском бульваре в ЖК Суворовский, а в Железнодорожном - вдоль Медного от Стачки до Профсоюзной, в Советском районе - на участке от Стачки до Зорге, 9, в Пролетарском — вдоль Окружной (на Зелёном острове) и на 40-летия Победы от дома № 73/3 до дома № 75/5.Новая пешеходная зона появится в Первомайском районе. Ее разместят вдоль улиц Металлургической и Селиванова.

Проект планируют реализовать к 2023 году. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

Проект планируют реализовать к 2023 году. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

В числе более сложных - долгосрочных проектов, которые будут реализованы до 2023 года, оказались лестничный спуск в створе Чехова от Седова, 8 до Береговой, 53 и переулок Университетский, на участке от Большой Садовой до Пушкинской. Второй и так является пешеходной зоной, но там планирует проведение значительного ремонта.

Алексей Логвинко намерен держать вопрос создания пешеходных зон на контроле. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

Алексей Логвинко намерен держать вопрос создания пешеходных зон на контроле. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

- При реализации проектов необходимо по максимуму учитывать пожелания и предпочтения ростовчан. Что касается долгосрочных проектов, то необходимо озвучивать горожанам промежуточные результаты и ставить конкретные сроки исполнения, — сказал на заседании глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, уже к 15 ноября в правительство необходимо предоставить согласованный список пешеходных зон со сроком выполнения работ и указанием необходимого финансирования.

Все запланированные пешеходные зоны должны войти в новую редакцию генплана, которую примут в 2020 году.

проект будет реализован до конца следующего года. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

проект будет реализован до конца следующего года. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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