2019-11-01T15:10:25+03:00
Общество

Суд не нашел нарушений на концерте «Ленинграда» в Ростове-на-Дону

Нецензурная брань не понравилась сотруднице Минкульта
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
На концерте побывали более 46 тысяч человекНа концерте побывали более 46 тысяч человекФото: Елена БЛЕДНЫХ
Изменить размер текста:

Мировой суд вынес решение о прекращении административного производства из-за нецензурной брани в отношении организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону - компании "Медиашоу".

- Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, - сообщили в суде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», своей вины организатор не признал. Представители компании отправили в суд соответствующие документы.

Дело об административном нарушении в отношении "Медиашоу" возбудили и передали в суд в сентябре из-за исполнения песен группы "Ленинград", содержащих нецензурные выражения. Сотруднице регионального Минкульта России по Югу и Кавказу не понравились бранные слова песен Сергея Шнурова. Женщина написала заявление, уточнив, что ненормативная лексика в течение четырех часов звучала на «Ростов-Арене».

Адвокат Сергея Шнурова Константин Добрынин ранее заявлял, что исполнитель, скорей всего, наказан не будет.

- Было написано заявление только в отношении организатора концерта. Уверен, что организаторы концерта сами вполне себе справятся с любыми претензиями, тем более эти претензии безосновательны. Не стоит путать мат в общественном месте (мелкое хулиганство) и репертуар артиста во время выступлений на концерте, - отметил юрист.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» побил рекорд посещаемости. На «прощальном» концерте побывали более 46 тысяч человек. После выступления жители донской столицы в течение нескольких недель размещали восторженные отзывы в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска
После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой [эксперимент «КП»]
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
Роковое селфи: на Дону подростка ударило током во время фотосъемки на вагоне
«За сто рублей удавится!»:В Ростове-на-Дону таксист подрался с пассажиром из-за того, что тот отказался платить
В Ростовской области врач лишился работы после того, как 11-летнему мальчику ампутировали руку
Крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка закрыли ВТБ и ДОМ.РФ
На месте ростовского рынка «Привоз» построят школу
Автоворы «раздели» иномарку под покровом ночи в Ростове
Жители Суворовского просят власти Ростова открыть новые маршруты
В Ростове-на-Дону ищут «Королеву осени»
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 2-3 ноября 2019: резкое потепление не за горами
“Это все происки инопланетян”: ростовчане увидели в небе над городом НЛО
Сельскохозяйственная ярмарка 2 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Во всероссийском конкурсе по созданию высокотехнологичных производств победил проект ученых ЮФУ
«У нас обалденные футболисты»: Валерий Карпин объяснил вылет «Ростова» из Кубка России
В Ростове обсудили безопасность смартфонов в цифровую эпоху
Изменение движения общественного транспорта в Ростове-на-Дону 6 и 8 ноября 2019: как поедут автобусы, троллейбусы и трамваи
Под Ростовом-на-Дону в массовой аварии погиб ребенок
Отключения света в Ростове-на-Дону 1 ноября 2019: где и когда