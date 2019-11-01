Суд не нашел нарушений на концерте «Ленинграда» в Ростове-на-Дону

Мировой суд вынес решение о прекращении административного производства из-за нецензурной брани в отношении организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону - компании "Медиашоу".

- Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, - сообщили в суде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», своей вины организатор не признал. Представители компании отправили в суд соответствующие документы.

Дело об административном нарушении в отношении "Медиашоу" возбудили и передали в суд в сентябре из-за исполнения песен группы "Ленинград", содержащих нецензурные выражения. Сотруднице регионального Минкульта России по Югу и Кавказу не понравились бранные слова песен Сергея Шнурова. Женщина написала заявление, уточнив, что ненормативная лексика в течение четырех часов звучала на «Ростов-Арене».

Адвокат Сергея Шнурова Константин Добрынин ранее заявлял, что исполнитель, скорей всего, наказан не будет.

- Было написано заявление только в отношении организатора концерта. Уверен, что организаторы концерта сами вполне себе справятся с любыми претензиями, тем более эти претензии безосновательны. Не стоит путать мат в общественном месте (мелкое хулиганство) и репертуар артиста во время выступлений на концерте, - отметил юрист.

Выступление группы «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» побил рекорд посещаемости. На «прощальном» концерте побывали более 46 тысяч человек. После выступления жители донской столицы в течение нескольких недель размещали восторженные отзывы в социальных сетях.