2019-11-05T12:00:48+03:00
Здоровье

На базе медицинского центра «Семья» проходят мастер-классы для пластических хирургов

Пластические хирурги Ростова-на-Дону получили возможность понаблюдать за работой ведущего специалиста
Наталья ВЕСНИНА
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На базе медицинского центра «Семья» проходят мастер-классы для пластических хирурговНа базе медицинского центра «Семья» проходят мастер-классы для пластических хирургов
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Пластическая хирургия сейчас не стоит на месте, и очень быстро развивается. Поэтому пластический хирург — наиболее часто обучающийся врач. Он должен обладать высоким уровнем технического мастерства и даже чутьем настоящего художника. На базе отделения пластической хирургии медицинского центра «Семья» в Ростове-на-Дону проводятся мастер-классы для специалистов этого направления.

На базе медицинского центра «Семья» проходят мастер-классы для пластических хирургов

На базе медицинского центра «Семья» проходят мастер-классы для пластических хирургов

Дважды для того, чтобы поделиться своими знаниями, в Ростов-на-Дону приезжал пластический хирург с мировым именем Артур Халитович Исмагилов — профессор кафедры пластической хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. С 1996 года он провел свыше 3000 высокотехнологических и пластических операций на молочных железах.

На базе медицинского центра «Семья» проходят мастер-классы для пластических хирургов

На базе медицинского центра «Семья» проходят мастер-классы для пластических хирургов

На мастер-классах 9 и 10 октября 2019 года разбирались сложные клинические случаи, нестандартный доступ к молочной железе, установка имплантов, возможности пластики без имплантов.

Артур Халитович провел в рамках мастер-классов 4 операции. Врачи и специалисты пластической хирургии могли в реальном времени понаблюдать за работой мастера, задать ему интересующие вопросы. При этом на мастер-классы приглашались не только сотрудники медицинского центра «Семья», но и пластические хирурги из других клиник. Они также получили возможность пройти обучение у ведущего профессионала в этой области.

В медицинском центре «Семья» работают высокопрофессиональные хирурги, и имеется современное инновационное оборудование. Это позволяет проводить полный спектр услуг пластической хирургии — все виды лифтингов лица, коррекцию век, подтяжку груди, ягодиц, бедер, пластику живота, увеличение или уменьшение молочных желез, липосакцию, устранение кривизны голеней и многое другое.

Свой профессионализм пластические хирурги медицинского центра стараются всячески поддерживать. Для этого обязателен обмен опытом с другими специалистами этой сферы. Поэтому в медицинском центре «Семья» всегда готовы делиться знаниями и обмениваться опытом.

Медицинский центр «Семья»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8

Телефон (863) 223-17-77

Официальный сайт: www.mc-semya.ru

Фото предоставлены медицинским центром «Семья»

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