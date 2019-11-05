Эра цифровизации: Ростовский водоканал расширяет спектр дистанционных услуг 00:00 00:00

Гостем очередного эфира радио «Комсомольская правда» стал заместитель директора департамента по работе с клиентами АО «Ростовводоканал» Андрей Неснов, который рассказал о том, как компания меняет свою политику взаимодействия с абонентами в эпоху цифровизации и доступного Интернета.

Прощайте, очереди!

В первую очередь, была сделана ставка на расширение спектра каналов дистанционного обслуживания клиентов. На любые вопросы, связанные с работой организации, можно получить компетентную консультацию. В круглосуточном режиме по телефону +7 (863) 283-17-17 работает колл-центр. Также функционируют интернет-приемная и сервис электронных услуг.

- Зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте ростовского водоканала, легко решить такие вопросы, как регистрация прибора учета, отправка заявки на снятие контрольной пломбы для дальнейшей замены счетчика либо внесение информации о поливной площади. Очень популярными услугами являются заказ справки об отсутствии задолженности - что актуально для тех клиентов, которым необходимо получать субсидии или продать недвижимость, - и переоформление лицевого счета в квартире на нового собственника. Документы можно получить в течение трех дней, - пояснил Андрей Неснов.

По его словам, сейчас можно увидеть, что все больше людей предпочитают решать возникающие вопросы с ростовским водоканалом с помощью дистанционных средств. Живые очереди, в которых недовольные ожиданием клиенты подолгу простаивали раньше, безвозвратно ушли в прошлое - и это хорошая новость, уверен Неснов.

- Во многом этому способствовало и то, что «Ростовводоканал» стал работать по субботам для того, чтобы нас также могли посетить абоненты, работающие в будние дни. Это тоже внесло свою лепту в избавление от очередей, - уверенно отметил замдиректора департамента по работе с клиентами компании.

Поговорить с начальником

Рассуждая о причинах увеличения абонентской базы ростовского водоканала, которая значительно выросла за последние годы, он подчеркнул, что это произошло из-за отказа от услуг посредников в лице расчетных центров.

- Другим фактором увеличения абонентов стало то, что управляющие организации сами передают нам на прямые расчеты своих абонентов. Либо есть УК, не соблюдающие условий договора. В таком случае мы в одностороннем порядке прекращаем с ними сотрудничать, - сообщил Андрей Неснов.

Как и многие современные компании, «Ростовводоканал» стремится быть максимально открытым для своих клиентов. Решить возникшие проблемы абонентам можно не только дистанционно или офисах обслуживания клиентов «одно окно», но и лично пообщавшись с руководителем такого центра.

- В случае если возникают дополнительные вопросы, не входящие в компетенцию специалиста центра обслуживания клиентов, человек всегда может их задать непосредственному руководителю, - сообщил гость эфира. - Кроме того, мы решили прибегнуть к новому для нас опыту и придумали специальную акцию, стартующую в ноябре. Мы предлагаем клиентам погасить имеющуюся задолженность до конца текущего года, в подарок гарантируя 100%-ое списание пени.