Кубанский атаман Николай Долуда возглавил Всероссийское казачье общество

Всевеликое Войско Донское вошло в состав Всероссийского казачьего общества, которое возглавил 67-летний атаман краснодарского казачества и замгубернатора Краснодарского края Николай Далуда.

Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин накануне. Документ размещен на портала правовой информации. Всероссийское казачье общество создано путем объединения 13 казачьих войск, существующих в стране.

Согласно документу, поручено найти помещение в Москве для центрального аппарата общества. Деятельность общества будет финансироваться за счет субсидий из федерального бюджета, в дальнейшем расходы станут закладывать в федеральный бюджет на очередной финансовый год.

Нового атамана Всевеликого войска Донского выберут 23 ноября. Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», предыдущий атаман и замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров добровольно сложил с себя полномочия атамана в августе этого года и не намерен принимать участие в выборах.

Глава Всероссийского казачьего общества Николай Долуда окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище. С 1983 по 1986 годы был слушателем военной академии войск ПВО по специальности «офицер по управлению боевыми действиями». Он прослужил в вооруженных силах 28 лет.

В 2000-х работал в администрации Краснодарского края заместителем руководителя аппарата, начальником социально-производственного управления, управляющим делами, руководителем социально-производственного департамента. Уже в 2006 году стал вице-губернатором Кубани и управляющим делами администрации Краснодарского края.

Спустя год был избран атаманом Кубанского казачьего войска. В 2009 указом президента РФ стал казачьим генералом.