В Ростовской области суд оставил под стражей фермера-стрелка Василия Дакишвили

Ростовский областной суд оставил без изменения меру пресечения в отношении Василия Дакишвили — главы фермерского клана, участвовавшего в нашумевшей перестрелке в Орловском районе донского региона.

С апелляцией о проверке законности ранее вынесенного постановления суда обратилась сторона защиты обвиняемого. Задержанного фермера просили перевести на домашний арест, но суд счел доводы адвокатов недостаточными.

По мнению стороны обвинения, данная мера привела бы к тому, что Дакишвили получил бы возможность уничтожить вероятные улики, а также «урезонить» свидетелей происшествия и путем давления повлиять на их показания.

Сам задержанный во время судебного заседания заявил о своей полной готовности сотрудничать со следствием и нежелании скрываться от правосудия.

Напомним, что 24 октября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал для землевладельца меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 21 декабря 2019 года включительно. Дакишвили обвиняют в убийстве.

Кровавая перестрелка в Ростовской области унесла жизнь пяти человек, еще двое получили ранения. ЧП произошло 22 октября, в Орловском районе Ростовской области. Прямо посреди бела дня, в чистом поле стенка на стенку сошлись две семьи. Яблока раздора стала земля для выпаса скота. По-сути - выжженная степь, где пасутся коровы, и покосившиеся пастушьи домики.

Как заявили родственники погибших, конфликт между этими семьями был давно. Но никто даже представить не мог, что мужчины возьмутся за оружие.