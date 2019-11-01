2019-11-01T17:52:44+03:00
Общество

В Ростовской области несовершеннолетняя стала жертвой группового изнасилования

Также ее жестоко избили
Юрий ПОЗДНЯК
Поделиться:
Подозреваемые воспользовались беззащитностью хрупкой школьницыПодозреваемые воспользовались беззащитностью хрупкой школьницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Двое жителей Ростовской области подозреваются в групповом изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Преступление в отношении беззащитной девочки произошло в ночь с 28 по 29 октября в городе Новошахтинске.

По информации портала DonDay.ru, 14-летняя ученица одной из местных школ возвращалась домой поздно вечером и, к несчастью для себя, привлекла внимание двоих взрослых парней. Поняв, что хрупкая школьница едва ли сможет оказать им отпор, приятели напали на нее и затащили на пустырь, расположенный на безлюдном участке местности около магазина «Любимый».

Одержимые животной похотью злодеи сначала заставили испуганного подростка удовлетворить их орально, а затем по очереди надругались над оцепеневшим от страха ребенком, параллельно нанося сильные удары.

Завершив истязания, мерзавцы отпустили школьницу. Дома потрясенная жертва насилия рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию.

- Молодые люди задержаны. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 23-летнего и 25-летнего парней возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», - сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Если их вина будет доказана, фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска
После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой [эксперимент «КП»]
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
Роковое селфи: на Дону подростка ударило током во время фотосъемки на вагоне
«За сто рублей удавится!»:В Ростове-на-Дону таксист подрался с пассажиром из-за того, что тот отказался платить
В Ростовской области врач лишился работы после того, как 11-летнему мальчику ампутировали руку
Крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка закрыли ВТБ и ДОМ.РФ
На месте ростовского рынка «Привоз» построят школу
Автоворы «раздели» иномарку под покровом ночи в Ростове
Жители Суворовского просят власти Ростова открыть новые маршруты
В Ростове-на-Дону ищут «Королеву осени»
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 2-3 ноября 2019: резкое потепление не за горами
“Это все происки инопланетян”: ростовчане увидели в небе над городом НЛО
Сельскохозяйственная ярмарка 2 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Во всероссийском конкурсе по созданию высокотехнологичных производств победил проект ученых ЮФУ
«У нас обалденные футболисты»: Валерий Карпин объяснил вылет «Ростова» из Кубка России
В Ростове обсудили безопасность смартфонов в цифровую эпоху
Изменение движения общественного транспорта в Ростове-на-Дону 6 и 8 ноября 2019: как поедут автобусы, троллейбусы и трамваи
Под Ростовом-на-Дону в массовой аварии погиб ребенок
Отключения света в Ростове-на-Дону 1 ноября 2019: где и когда