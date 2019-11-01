В Ростовской области несовершеннолетняя стала жертвой группового изнасилования

Двое жителей Ростовской области подозреваются в групповом изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Преступление в отношении беззащитной девочки произошло в ночь с 28 по 29 октября в городе Новошахтинске.

По информации портала DonDay.ru, 14-летняя ученица одной из местных школ возвращалась домой поздно вечером и, к несчастью для себя, привлекла внимание двоих взрослых парней. Поняв, что хрупкая школьница едва ли сможет оказать им отпор, приятели напали на нее и затащили на пустырь, расположенный на безлюдном участке местности около магазина «Любимый».

Одержимые животной похотью злодеи сначала заставили испуганного подростка удовлетворить их орально, а затем по очереди надругались над оцепеневшим от страха ребенком, параллельно нанося сильные удары.

Завершив истязания, мерзавцы отпустили школьницу. Дома потрясенная жертва насилия рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию.

- Молодые люди задержаны. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 23-летнего и 25-летнего парней возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», - сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Если их вина будет доказана, фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.