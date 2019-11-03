«Перевирать историю нехорошо!»: Ростовский школьник рассказал Андрею Малахову о недостатках сериала «Екатерина»

Субботним вечером, 2 ноября, в эфире телеканала «Россия-1» обсудили нашумевший сериал «Екатерина», посвященный российской истории. В студии программы «Привет, Андрей!» встретились артисты, которые вспоминали съемки и казусы на съемочной площадке. В списке главных гостей программы был и 11-летний ростовский школьник Михаил Попов. Представляя его звездам, Андрей Малахов назвал мальчика лучшим знатоком истории нашего государства.

Традиционное фото на память.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"МЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ"

- Как тебе сериал? - спросил ведущий школьника.

- Замечательный сериал, очень хороший, - ответил Михаил. - Я хочу сказать, что рад находиться в компании людей, которые его делали, популяризируют нашу историю и это очень здорово. Ведь наша история не должна быть забыта. Мы всегда должны ее помнить. И вот такие сериалы - пусть в них и есть какие-то недостатки, но все же, они развивают наш мозг, помогают расширять кругозор, пусть и таким развлекательным образом.

- Давай про недостатки. Какие неточности заметил ты? - спросил Малахов.

- Например, 12-летний Саша, с которым мы познакомились за кулисами, играл Бобринского, - ответил юный гость. - Дело в том, что в сериале он показан слегка умственно отсталым, но он таким не был. Он просто был тихоней, мягко говоря. Он мог просто не усвоить материал. Возможно, сценарист сделал так, поскольку слушал и читал воспоминания Ивана Ивановича Бецкова. Тот писал, что в 13-летнем возрасте юноша плохо знал французский, немецкий, математику и географию, поэтому его отправили в кадетский корпус. Но между прочим он-то смог дослужиться до генерал-майора русской императорской армии! И потом, когда уже по прошествии многих лет стал просто дворянином, то увлекался минерологией, сельским хозяйством и астрономией. У него даже был дом на Галечной улице в Санкт-Петербурге, в котором он построил обсерваторию.

Михаил пожелал успехов Марине Александровой, исполнительнице роли Екатерины.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"УЧИЛА РУССКУЮ КУЛЬТУРУ С ОТКРЫТОЙ ФОРТОЧКОЙ"

- А что скажешь про Екатерину? - не унимался Малахов.

- Мне кажется образ хорошо передан, - ответил пятиклассник. - Волевая женщина, мать Отечества. Знаете, даже есть факт, что она учила русскую культуру с открытой форточкой, так как у многих иностранцев Россия ассоциировалась с зимой. В итоге, у нее из-за этого было даже воспаление легких.

- Такое ощущение что мы сейчас ЕГЭ принимаем, - попытался пошутить актер Александр Олешко, который также сыграл в этом фильме.

Но артисту не удалось сбить Михаила с мысли, который на удивление всей студии произнес вслух цитату Екатерины: «Пусть меня судят за то, что моя профессия быть императрицей, но я не буду судить Бога, потому что у него своя профессия».

- Вы замечательная актриса, - обратился ростовский школьник к Марине Александровой, сыгравшей императрицу, и от всех зрителей пожелал ей дальнейших успехов. После чего студия взорвалась овациями.

Михаил познакомился с 12-летним актером, который сыграл Бобринского.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"ИСТОРИЯ КАК ОБЕРТКА ДЛЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО СЮЖЕТА"

О других неточностях сериала "Екатерина" пятиклассник рассказал уже корреспонденту "Комсомолки".

- Например, в пятой серии третьего сезона показывают как Павел I составляет конституцию 1769 года, тогда как в истории она известна как конституция Панина-Фонвизина, - говорит Михаил Попов. - И есть факт, что наследник никогда ее не разрабатывал. Хотя есть, конечно, некоторые источники, говорящие о том, что Павел I имел какое-то к этому причастие - знал, поддерживал. Но достоверно мы не знаем: знал ли он вообще или нет. А вообще хочу сказать, что это была очень интересная эпоха Просвещенного абсолютизма. Там было много заговоров, и, как мне кажется, актерам удалось ее передать просто замечательно. Показать именно тот очень сложный с большим количеством интриг, период отхождения от средневековых феодальных ценностей к рыночной экономике. И хотя в фильме есть много исторических несоответствий, не стоит забывать что история здесь взята лишь как обертка для драматического сюжета. И поэтому большинство моих придирок абсолютно не нужны. Но при этом стоит осознавать тот факт, что иногда перевирать историю нехорошо, даже если это и не исторический сериал, а драма.

Екатерина Самозванцы трейлер.

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