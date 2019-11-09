В Ростовской области смертность в полтора раза превысила рождаемость

Естественная убыль населения в донском регионе составила 13,6 тысяч человек. Как сообщает Ростовстат, смертность в полтора раза превысила рождаемость.

По данным ведомства, в Ростовской области родилось 28,3 тысячи человек за девять месяцев текущего года. Число умерших составило - 41,9 тысяч человек.

В начале года в Ростовской области в трудоспособном возрасте находились более 2,3 млн человек. Это на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. Согласно официальной статистике, граждан в трудоспособном возрасте было в регионе 55,4% от общей численности населения.

- Общая численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1,1% и составила 1,2 млн человек, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что по итогам всего прошлого года естественная убыль населения составила 15,4 тысяч человек. В минувшем году в Ростовской области родилась 41,107 детей и умерло 56,520 людей.