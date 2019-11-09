2019-11-09T14:48:35+03:00
Общество

Ростов-на-Дону к Новому году украсят светодиодные деревья, фигуры животных и повозка

На это потратят 10 млн рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Украшения установят до 16 декабря. Фото: Zakupki.gov.ruУкрашения установят до 16 декабря. Фото: Zakupki.gov.ru
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Улицы донской столицы к празднованию Нового года украсят флагами, праздничными панно и декоративными композициями. Управление наружной рекламы города ищет подрядчика, который выполнит новогоднее оформление, сообщается на сайте госзакупок.

Власти собираются декорировать центральные улицы и площади города. Картиной из светодиодов украсят фасад Дворца творчества молодежи на улице Садовой и театр им. Горького на площади Театральной.

У здания правительства Ростовской области появятся по четыре фигуры медвежат и зайчат и два щенка. Фигуры разместят на каркасах «Снеговиков». На площади Воинской Славы появится экран из 34 флагштоков.

Традиционную композицию в виде цифр «2020» установят на Соборном, а неподалеку на столбах вдоль Большой Садовой развесят елочные игрушки.

Повозку с лошадьми и деревья со светодиодными лампочками установят на площади перед кинотеатром «Ростов». Фото: Zakupki.gov.ru

Повозку с лошадьми и деревья со светодиодными лампочками установят на площади перед кинотеатром «Ростов». Фото: Zakupki.gov.ru

Повозку с лошадьми и деревья со светодиодными лампочками установят на площади перед кинотеатром «Ростов». Деревья появятся перед Старо-Покровским храмом, на площади Советов и у Кафедрального собора.

- На оформление Ростова к Новому году из городского бюджета потратят 10 миллионов 275 тысяч рублей, - сообщается на сайте госзакупок.

Практически все объекты необходимо установить до 16 декабря. Убирать украшения специалисты будут с 14 по 21 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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