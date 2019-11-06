2019-11-06T15:14:27+03:00
Общество

Конкурс «Лучший урок по безопасному использованию природного газа в быту»

С 5 ноября по 5 декабря 2019 года ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» проводит конкурс в школах и детских садах Ростовской области
материал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
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Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
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Участниками могут стать все преподаватели 1-7 классов и воспитатели подготовительных групп детских садов Дона.

Участники конкурса соревнуются в номинациях:

- «Лучшее занятие в дошкольном образовательном учреждении»; - «Лучший урок в 1-4 классах»; - «Лучший урок в 5-7 классах».

Содержание урока должно основываться на материале информационного портала для детей www.gazzi.ru

Видеозапись урока продолжительностью до 40 минут представляется на цифровом носителе (в формате *.avi или *.mpeg).

За 1 место присуждается звание «Лауреат», диплом и премия 10 000 рублей.

За 2 место - грамота и премия 8 000 рублей.

За 3 место - грамота и премия 6 000 рублей.

Работы на конкурс предоставляются в отдел по связям с общественностью и СМИ ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, каб. 404; тел. 210-62-18 или на электронный адрес: gaz040404@yandex.ru

Заявки и подробная информация о конкурсе - на сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» www.rostovoblgaz.ru

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