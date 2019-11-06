Крепкие корни: в Левобережном парке появится зеленый каркас

Редакция «Комсомольской правды» и коллектив Ростовского электровозоремонтного завода (РЭРЗ, входит в группу компаний «ЛокоТех») решили внести свой вклад в озеленение донской столицы накануне Дня народного единства и посадили аллею кленов в парке Левобережном.

Забота об экологии - дело семейное. Фото: Юрий Беляев

«Осенью у нас есть идеальные условия»

Ответственным процессом руководила ландшафтный архитектор-дендролог Мария Пинкина, рассказавшая и показавшая, как следует правильно обращаться с хрупкими саженцами, чтобы они прижились с наибольшей эффективностью.

По ее словам, на левом берегу Дона имеются значительные проблемы с грунтом, да и общее качество здешней земли тоже оставляет желать лучшего. Подводит высокая дренажность, из-за которой вода практически не задерживается в почве, уходит из нее молниеносно, а страдают растения.

- Поэтому в парк был дополнительно завезен чернозем. Кроме того, при посадке саженцев для улучшения приживаемости мы стали использовать другую технологию - дно каждой из лунок укрепляем глиной, которая будет задерживать определенное количество влаги, чтобы деревья могли полноценно питаться. Ямы вырыты достаточного размера для высоты такого саженца, рассчитаны как раз на 2-3 года приживаемости, - пояснила дендролог.

Дети с радостью помогали взрослым украшать парк новыми саженцами. Фото: Юрий Беляев

Несмотря на то, что погода на праздничных выходных в Ростове была прохладной, для высадки саженцев она подходила как нельзя лучше. Дружная команда «Комсомольской правды» и РЭРЗ добавила в осеннюю палитру Левобережного несколько свежих ноябрьских мазков — 21 молодой клен (десять из них — белых, все остальные относятся к серебристой породе) теперь будут расти в парке и радовать посетителей своей статной красотой.

- Как специалист, я считаю, что осень в нашей местности - это более подходящий период для посадки, чем весна, - отмечает Мария Пинкина, - Саженцы обычно высаживают в конце апреля, а в начале мая уже начинается жаркая сухая погода, которая нельзя назвать благотворной для молодых деревьев. А вот в конце года влаги предостаточно, да и земля еще теплая, не успела промерзнуть. Такие условия идеальные для развития корневой системы.

Всего за осенние месяцы в парке было высажено более 800 деревьев. Породный состав в Левобережном подбирают тщательно, он не похож на те кустарники и деревья, которыми изобилуют остальные зеленые зоны в донской столице. Объясняется это сложными условиями для комфортного произрастания растений — здесь вносят свою лепту близкое расположение грунтовых вод, сильные ветра, не ограниченные барьерами, и другие переменчивые факторы.

Корпоративная эко-миссия — дело семейное

Активную миссию в древонасаждении выполняют волонтеры. Часто горожане приезжают всей семьей — от мала до велика. Пока взрослые берут на себя всю трудную работу, кидают землю лопатой и таскают ведра с водой, завороженные этими действиями дети стараются им помочь, привыкают с юных лет заботиться не только о себе и своих близких, но и уделять внимание природе.

Традиции бережного отношения к окружающей среде культивируются на Ростовском электровозоремонтном заводе не первый год. В частности, работники ежегодно участвуют в городских и благотворительных субботниках, в прошлом году волонтёры предприятия поддержали экологическую акцию по очистке от мусора прибрежной зоны реки Темерник. Для сотрудников одного из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли коллективное участие в таких созидательных акциях является не только возможностью сделать доброе дело, но и отлично провести время с домочадцами на открытом воздухе.

- Мы стремились провести корпоративное эко-событие так, чтобы наши сотрудники не просто сделали социально полезное дело, но имели возможность целыми семьями пообщаться в неформальной обстановке. Поэтому решено было высадить аллею клёнов в городском парке. Это стало своего рода символичным подарком к празднику и для города, и для завода, и для самих сотрудников. Ведь всем без исключения участникам акции, убеждена, будет приятно гулять по парку и видеть, как саженцы аллеи РЭРЗ растут, обретают благородную стать и пышную крону. Это история про то, что каждый человек должен хоть раз в жизни посадить дерево, которую мы воплотили в семейно-корпоративном формате, - рассказала специалист по связям с общественностью Ростовского-на-Дону ЭРЗ Екатерина Скриган.

В "зеленом" списке ГК "ЛокоТех" уже много реализованных эко-проектов. Фото: Юрий Беляев

Древонасаждение является лишь одним из множества эко-проектов, реализуемых ГК «ЛокоТех». В «зеленом» списке также есть масштабная акция «Сохраним Байкал», в рамках которой добровольцы — и в их числе 60 сотрудников со всей страны - собрали на территории острова Ольхон в Иркутской области более 3 тонн мусора. Только в 2018 году компания направила свыше 300 млн рублей на реализацию различных мероприятий в области экологического развития. Сейчас приоритетным направлением для всех предприятий Группы стал раздельный сбор отходов, цель которого снизить негативное воздействие на окружающую среду. Эта программа с прошлого года в том числе реализуется на ростовском заводе.