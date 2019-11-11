2019-11-11T11:59:57+03:00
Общество

«Комсомолка» запускает конкурс рисунков «Моя любимая мама»!

Победители и участники конкурса получат подарки от наших партнеров
Наталья ВЕСНИНА
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«Комсомолка» запускает конкурс рисунков «Моя любимая мама»!«Комсомолка» запускает конкурс рисунков «Моя любимая мама»!
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Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет конкурс детского рисунка ко Дню матери. Предлагаем всем детям Ростова-на-Дону принять в нем участие и поздравить своих самых милых, нежных, добрых и любящих мам с этим прекрасным праздником.

Так что, быстрее берите в руки краски, карандаши, фломастеры, бумагу и дерзайте! На конкурс принимаются рисунки, посвященные мамам (размер А4 или А3). Участниками конкурса могут быть дети от 4 до 10 лет.

Все работы будут размещены на сайте KP.RU. Посетители сайта смогут оценить детское творчество и проголосовать за понравившиеся рисунки.

По итогам конкурса пройдет торжественная церемония награждения для всех участников. Дети и их родители примут участие в большом празднике, посвященном Дню матери, который пройдет 22 ноября 2019 года.

Старт конкурса — 06.11.2019

Завершение конкурса — 20.11.2019

Подведение итогов — 21.11.2019

Как можно подать работу на конкурс?

Сфотографируйте или отсканируйте свой шедевр и загрузите на страницу конкурса. Обязательно укажите имя и фамилию участника, а также контактный телефон. Можно добавить пару строчек с поздравлениями для самой любимой на свете мамы.

Также можно прислать скан или фото рисунка на электронный адрес natalya.klimenko@phkp.ru

В срок до 20 ноября оригиналы рисунков также нужно будет принести в редакцию «Комсомольской правды» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 259, 7 этаж.

Положение о проведении конкурса рисунков

Партнеры конкурса

Партнеры конкурса

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону (863) 333-24-22

Загрузить рисунок сейчас↓

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Загрузить фото

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