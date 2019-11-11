Лечение катаракты: эффективные операции на глазах

Катаракта – это одно из самых распространенных возрастных глазных заболеваний. От зрительных патологий не застрахован никто. При помощи капель, таблеток или мазей вылечить катаракту не получится. О самых современных и безопасных способах лечения катаракты мы поговорили с врачом-офтальмохирургом высшей квалификационной категории, заместителем главного врача офтальмологического центра «Сокол» Юлаем Кашифовичем Бурхановым.

Юлай Кашифович Бурханов. Фото: клиника «Сокол»

- Что такое катаракта, и как часто она встречается?

- Катаракта – это помутнение хрусталика глаза. Чаще всего она встречается у лиц преклонного возраста. Однако стоит заметить, что первые признаки появляются намного раньше, в 45-50 лет. В этом возрасте люди начинают использовать очки для чтения. Обычно это ожидаемо, и не вызывает сильного дискомфорта. Но обследоваться нужно регулярно, чтобы вовремя выявить признаки катаракты.

- Существует мнение, что катаракту нужно лечить только тогда, когда она созреет. Как Вы это прокомментируете?

- Сейчас это довольно часто встречающееся заблуждение, связанное с несовершенством технологий, которые применялись раньше для лечения заболевания. В настоящее же время технологический прорыв в хирургии катаракты позволяет оперировать ее на самых начальных стадиях и с минимальным травматизмом. А вот перезревшая катаракта, за которой не уследили, может спровоцировать другие глазные болезни и даже стойкую утрату зрения.

- Какие методы можно назвать самыми эффективными в лечении катаракты?

- Катаракта лечится только хирургическим путем. Основной сутью операции является удаление помутневшего хрусталика и имплантация интраокулярной линзы, которая успешно заменяет родной хрусталик и обеспечивает фокусировку изображения на сетчатку.

- Хрусталики бывают разными?

- Да, конечно. Хрусталики, как и сама операция, отличаются друг от друга, и не только ценой. Существует три основных вида хрусталиков – монофокальные, мультифокальные и комбинированные. После установки монофокальных хрусталиков пациентам впоследствии требуются очки для дали или для близи. Если поставить мультифокальные хрусталики, то очки в большинстве обычных ситуаций не нужны. Комбинированные же хрусталики предполагают наличие астигматического компонента (для тех, кто страдает астигматизмом).

Фото: клиника «Сокол»

- Как же их выбирать?

- Выбор хрусталика — это всегда совместное творчество врача и пациента. Монофокальный хрусталик — прекрасный способ улучшить зрение, когда стоит вопрос цены и качества. В нем применяются хорошие качественные материалы. Он показан, если имеются сопутствующие заболевания глазного яблока и сетчатки, сахарный диабет и другие проблемы. Если необходимость использования очков не смущает, то этот хрусталик можно смело выбирать.

Мультифокальные хрусталики без компенсации астигматизма имплантируются пациентам, которые предъявляют высокие требования к зрению и хотят снизить зависимость от ношения очков. При отсутствии противопоказаний это лучший выбор на сегодняшний день.

Комбинированные (монофокальные и мультифокальные) хрусталики с компенсацией астигматизма подбирается индивидуально, после тщательного обследования. Такие хрусталики позволяют получить максимальную остроту зрения.

- В чем же все-таки преимущества мультифокальных хрусталиков?

- На сегодняшний день это самое большое достижение в офтальмологии. Данный вид хрусталиков был специально разработан для людей, которые хотят снизить зависимость от очков, и ведут достаточно активный образ жизни. Они могут быть имплантированы на самых начальных стадиях катаракты. Принцип работы мультифокального хрусталика, в отличие от монофокального, заключается в создании нескольких фокусов изображения.

Самые современные мультифокальные хрусталики – трифокальные. Они позволяют видеть без очков на ближнем (40-60 см), среднем (60-80 см) и дальнем расстояниях. Конечно, наилучший вариант хрусталика может подобрать только лечащий врач.

- Насколько улучшается зрение после операции?

- Пациент будет видеть настолько лучше, насколько это позволят его сетчатая оболочка, зрительный нерв и другие глазные структуры. Нужно понимать, что без операции зрение точно не улучшится. Скорее всего, оно будет медленно ухудшаться. Поэтому операцию делать нужно. И нужно выбирать клинику, собирать отзывы. У хорошего врача с правильным подходом вероятность существенно улучшить зрение составляет 95-97%. Это мировая статистика.

В офтальмологическом центре СОКОЛ лечение катаракты, а также замена хрусталиков с рефракционной целью проводится хирургами с большим опытным потенциалом на новейшем оборудовании с применением всех современных и безопасных методов хирургии.

В центре доступны и другие виды диагностики и лечения любых зрительных патологий.

Главный девиз центра: забота о зрении — наша работа!

Записаться на прием к врачу можно по телефонам 8-800-707-71-10, 8-863-211-17-11.

Адрес клиники:

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 12 а

г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 215

г. Батайск, ул. Энгельса, 188

Официальный сайт - https://sokol-rostov.ru/