В Ростове-на-Дону мужчина упал с моста на высоковольтную линию
В воскресенье, 10 ноября, мужчина упал моста и задел высоковольтную линию электропередачи в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
ЧП произошло в районе улицы Каяльской. 31-летний мужчина упал с автомобильного моста, который находился над железнодорожными путями. Во время стремительного падения вниз, горожанин задел высоковольтную линию из-за чего получил мощный удар током. Тело пострадавшего упало на железнодорожные рельсы.
Очевидцы трагедии вызвали на место произошедшего спасателей, которые помогли доставить пострадавшего 31-летнего мужчину до кареты «скорой помощи».
- У пострадавшего диагностированы множественные травмы разной степени тяжести, - сообщили в городском управлении ГО и ЧС. - Мужчина находится в коме.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU