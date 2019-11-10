2019-11-10T15:16:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина упал с моста на высоковольтную линию

Пострадавший находится в коме
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пострадавшего доставили в больницуПострадавшего доставили в больницуФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 10 ноября, мужчина упал моста и задел высоковольтную линию электропередачи в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

ЧП произошло в районе улицы Каяльской. 31-летний мужчина упал с автомобильного моста, который находился над железнодорожными путями. Во время стремительного падения вниз, горожанин задел высоковольтную линию из-за чего получил мощный удар током. Тело пострадавшего упало на железнодорожные рельсы.

Очевидцы трагедии вызвали на место произошедшего спасателей, которые помогли доставить пострадавшего 31-летнего мужчину до кареты «скорой помощи».

- У пострадавшего диагностированы множественные травмы разной степени тяжести, - сообщили в городском управлении ГО и ЧС. - Мужчина находится в коме.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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