В Ростове-на-Дону торговые центры «Золотой Вавилон» и «Рио» проверили после сообщений о «минировании»

В понедельник, 11 ноября, неизвестные отправили в торговый центр «Рио» на проспекте Нагибина анонимное электронное письмо с сообщением о минировании. Затем аналогичное сообщение поступило и ТРЦ «Золотой Вавилон», который расположен на Малиновского.

- В полицию этим утром поступило сообщение о якобы существующей опасности. Была проведена проверка. Ничего опасного обнаружено не было, - сообщили "Комсомольской правде Ростов" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Эвакуация в ТРЦ не проводилась в связи с тем, что на момент поступления сообщения рабочий день еще не начался.

Стоит отметить, что в последнее время в Ростове и других городах России неоднократно прокатывалась волна сообщений о минировании. Анонимные письма и звонки поступали в торговые центры, в образовательные учреждения и даже в мэрию. Но никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.