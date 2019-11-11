2019-11-11T15:00:44+03:00
Общество

Олега Жеухина назначили министром по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области

Ранее он работал экс-заместителем руководителя аппарата правительства региона
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Указ о назначении на должность подписал губернатор. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиУказ о назначении на должность подписал губернатор. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Губернатор донского региона Василий Голубев подписал документ о назначении на должность нового министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции. Пост занял 44-летний Олег Жеухин.

- В ведении нового министра будут вопросы обеспечения безопасности, защиты гостайны, в том числе технической защиты информации и сведений, составляющих гостайну, а также вопросы профилактики и противодействия коррупции, координация работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, - сообщили в правительстве Ростовской области.

Ранее новый руководитель работал заместителем руководителя аппарата Правительства Ростовской области. В его ведении находился отдел безопасности, служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии региона.

Пять лет назад Олег Жеухин окончил магистратуру Южно-Российского института управления (РАНХиГС) по направлению «Политология», а также получил юридическое образование в Академии федеральной службы безопасности РФ.

Олег Жеухин увлекается хоккеем и играет в непрофессиональной лиге, где является нападающим. В минувшем году он отыграл 16 матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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